Nuvem-funil: fenômeno flagrado em Aracruz chama a atenção; veja vídeo

Registro foi feito por uma dona de casa em Barra do Riacho, no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (13)

Felipe Sena Repórter

Publicado em 14 de julho de 2025 às 10:05

Uma formação de nuvens causada pelo vento chamou a atenção de moradores e visitantes em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (13). Imagens (veja acima) enviadas à reportagem de A Gazeta mostram uma nuvem-funil, como é conhecido o fenômeno.>

O registro foi feito pela dona de casa Hozanea Floriano, de 38 anos, que contou estar a passeio na casa da sogra no balneário. Ela disse que o fenômeno aconteceu por volta de 12h23, logo após o tempo fechar. “Antes de eu fazer o vídeo, tinham se formado três dessas nuvens. Estavam se dissipando quando essa outra apareceu. O tempo fechou para chover sentido praia”, disse. Ela explicou que, apesar da beleza da formação, a cena também causou apreensão.>

Ficamos admirados. É bem bonito, mas também deu um pouco de medo. Pensamos que poderia aumentar e seguir em direção às casas Hozanea Floriano Dona de casa

Vento causou admiração e susto em Barra do Riacho Crédito: Leitor | Hozanea Floriano

Hozanea disse que o sogro dela, que é pescador e mora há muitos anos na região, afirmou que é a primeira vez que ele vê esse tipo de formação por ali. “Nem ele, nem a minha sogra lembram de algo assim acontecer antes”, afirmou.>

O que é uma nuvem-funil?

Segundo a porta-voz da empresa de meteorologia Tempo Ok Maria Clara Sassaki, uma nuvem-funil é um funil de vento que se estende, em rotação, da base de uma nuvem, geralmente um cumulonimbus (também conhecida como nuvem de tempestade) em direção ao solo, mas que não atinge o solo. >

>

É um fenômeno precursor de tornados, mas não necessariamente se torna um, e geralmente não causa danos significativos por si só. Pode ocorrer em qualquer época do ano, mas são mais comuns na primavera e no verão. A diferença de temperatura e pressão cria um movimento de rotação, que pode formar o funil Maria Clara Sassaki Meteorologista e porta-voz da empresa Tempo Ok Maria Clara

O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos explicou também que caso o cone tocasse a superfície do solo, seria um tornado e se tocasse a superfície da água seria uma tromba d'água. "O impressionante é que tem dois cones formados", afirmou.

>

