Chuvinha a caminho

Frente fria derruba temperaturas e mantém tempo instável na Grande Vitória

De acordo com o Climatempo a Capital capixaba terá sequência de dias nublados, com pancadas de chuva e sensação de friozinho típico das regiões montanhosas

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de julho de 2025 às 18:47

Os dias deverão ser mais cinzentos na Grande Vitória a partir desta terça-feira (29) devido à chegada de uma nova frente fria Crédito: Fernando Madeira

A semana começou com mudança no tempo em Vitória e o capixaba já deve se preparar para dias mais nublados, úmidos e com temperaturas mais baixas do que o habitual. A frente fria que avançou sobre o Sudeste nesta segunda-feira (28) trouxe chuva e um período de clima instável na capital, com maior impacto sentido a partir desta terça-feira (29).>

Segundo a previsão do Climatempo, a Capital do ES terá pancadas de chuva na noite desta terça, com temperaturas variando entre 19 °C e 26 °C. O panorama vale para a Grande Vitória. >

A partir de quarta-feira (30), o céu segue encoberto e as pancadas de chuva continuam, com previsão de 4 mm de acumulado. O frio também se intensifica: os termômetros devem marcar mínima de 17 °C e máxima de apenas 23 °C, cenários mais comuns para regiões elevadas do Estado, mas que agora serão sentidos no litoral.>

Essa instabilidade e o clima mais ameno devem se prolongar por vários dias, resultado da atuação de uma massa de ar polar associada à frente fria. Embora os efeitos do sistema sejam mais severos em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde as mínimas podem chegar a um dígito, Vitória experimenta um resfriamento gradual e pouco usual para a época, especialmente com a presença constante de nebulosidade.>

>

A previsão detalhada para os próximos dias ainda deve confirmar se esse padrão permanece até o fim da semana, mas já há indicativos de que o capixaba sentirá o inverno mais de perto nos próximos dias.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta