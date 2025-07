Tempo

ES recebe alerta de ventos fortes e ondas podem chegar a 3,5 metros

Cidades da região costeira de Norte a Sul do Espírito Santo receberam alerta de ventos fortes para toda esta quarta-feira (30). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é de cor amarela — o menor na escala de risco — e válido para as seguintes cidades: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.