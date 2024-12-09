Cartaz que fazia menção ao evento “Show de Prêmios", que tinha como premiação do bingo quatro carros e uma caminhonete Crédito: Reprodução

A reportagem de A Gazeta apurou que o presidente da Associação de Moradores de Cachoeira da Onça é Edilson Carlos Gonçalves, o Edilson Eventos (PSDB), vereador de São Gabriel da Palha – não reeleito.

Carros de bingo já estavam expostos próximo ao Ginásio de Esportes, no Centro da cidade Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo o promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa, a realização do evento “Show de Prêmios” configura, “em verdade, a prática de bingo, contravenção penal, nos termos do artigo 50 da do Decreto-Lei 3.688/1941, não sendo autorizado pela legislação em vigor”.

Your browser does not support the audio element. Justiça suspende bingo ilegal de carros e caminhonete em cidade do ES

O Ministério Público informou à Justiça, que a Associação de Moradores do bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, que aparece como organizadora do bingo, “encontra-se com cadastro irregular, não podendo promover eventos, bem como não atende aos requisitos legais para a realização de sorteios, por não estar regularmente cadastrada e por não ter a autorização dos órgãos competentes”.

Carros de bingo já estavam expostos próximo ao Ginásio de Esportes, no Centro da cidade Crédito: Leitor A Gazeta

O MPES destacou que “a realização do evento fere o direito de informação do consumidor, pois induz os consumidores a erro ao participar de evento com causa nobre, sem ter conhecimento do seu caráter comercial”.

Na Ação Civil Pública, o promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa cita que “o próprio presidente da Associação, Edilson Carlos Gonçalves, confirmou a irregularidade da Associação em suas informações prestadas ao Ministério Público, o que corrobora a necessidade de suspensão do evento e a indisponibilidade dos veículos”.

Na decisão da Justiça obtida por A Gazeta, o juiz Paulo Gagno diz “a Associação já se manifestou no processo e não trouxe demonstração de sua regularidade registral, nem a autorização para a realização da promoção de distribuição dos prêmios”.

"O perigo de dano também se encontra configurado, tendo em vista que a realização do evento “Show de Prêmios”, sem as devidas autorizações e sem atender aos requisitos legais, pode causar prejuízos aos consumidores participantes, que podem ser induzidos a erro e ter seus direitos violados." Paulo Moisés de Souza Gagno - Juiz, em trecho de decisão que suspendeu o bingo

Conforme o magistrado, fica determinada “a suspensão do evento 'Show de Prêmios' até que sejam apresentadas as devidas autorizações e preenchidos os requisitos legais, bem como a decretação da indisponibilidade dos veículos do sorteio, mostram-se medidas adequadas e necessárias para evitar a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos consumidores”.

"Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino a suspensão do evento “Show de Prêmios” até que sejam apresentadas as devidas autorizações e preenchidos os requisitos legais, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)." Paulo Moisés de Souza Gagno - Juiz, em trecho de decisão que suspendeu o bingo

Na decisão, o juiz determina ainda a indisponibilidade dos veículos do sorteio “Show de Prêmios” – quatro carros Fiat Mobi e uma caminhonete Fiat Toro – "indicados na foto de divulgação do evento, a fim de se garantir eventual restituição dos valores investidos aos compradores das cartelas, ficando o requerido Edilson Carlos Gonçalves como fiel depositário dos veículos”.

O outro lado

A Gazeta procurou a Associação de Moradores de Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, e o presidente da entidade, o vereador Edilson Carlos Gonçalves (PSDB). Em nota, o parlamentar informou que a "legislação brasileira permite a realização de sorteios cujo proveito econômico é revestido para entidades beneficentes e sem fins lucrativos", e diz que "tal prática é costumeira" na região, "especialmente nos eventos de fim de ano e festa da cidade", o que, segundo o vereador, "é de conhecimento de todos".

O presidente da Associação de Moradores de Cachoeira da Onça diz ter sido "surpreendido" por uma notificação do Ministério Público "solicitando a suspensão do evento até que comprove autorização pelo Ministério da Economia". O vereador afirma que esse trâmite é 'burocrático e demasiado' e que não há tempo hábil para regularização até o dia marcado para o evento, e com isso, optou por cancelar o bingo.