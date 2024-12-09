Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação do MPES

Justiça suspende bingo ilegal de carros e caminhonete em cidade do ES

Juiz diz que Associação de Moradores de bairro de São Gabriel da Palha não apresentou autorização legal, expondo consumidores a possíveis erros e violações de direitos; vereador que preside a entidade diz que prática é "comum"

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 13:48

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 dez 2024 às 13:48
Justiça suspende bingo ilegal de carros e caminhonete em cidade do ES
Cartaz que fazia menção ao evento “Show de Prêmios", que tinha como premiação do bingo quatro carros e uma caminhonete Crédito: Reprodução
A Justiça determinou a suspensão de um bingo que tinha como premiações quatro carros Fiat Mobi e uma caminhonete Fiat Toro, programado para ocorrer no próximo domingo (15), no campo da Associação de Moradores do bairro Cachoeira da Onça, que estava promovendo o evento em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A decisão, assinada pelo juiz Paulo Moisés de Souza Gagno, impõe multa de R$ 100 mil por dia, e atendeu a uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Estado (MPES), por meio da Promotoria de Justiça do município.
A reportagem de A Gazeta apurou que o presidente da Associação de Moradores de Cachoeira da Onça é Edilson Carlos Gonçalves, o Edilson Eventos (PSDB), vereador de São Gabriel da Palha – não reeleito.
Carros de bingo já estavam expostos próximo ao Ginásio de Esportes, no Centro da cidade
Carros de bingo já estavam expostos próximo ao Ginásio de Esportes, no Centro da cidade Crédito: Leitor A Gazeta
Segundo o promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa, a realização do evento “Show de Prêmios” configura, “em verdade, a prática de bingo, contravenção penal, nos termos do artigo 50 da do Decreto-Lei 3.688/1941, não sendo autorizado pela legislação em vigor”.
Justiça suspende bingo ilegal de carros e caminhonete em cidade do ES
O Ministério Público informou à Justiça, que a Associação de Moradores do bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, que aparece como organizadora do bingo, “encontra-se com cadastro irregular, não podendo promover eventos, bem como não atende aos requisitos legais para a realização de sorteios, por não estar regularmente cadastrada e por não ter a autorização dos órgãos competentes”.
Carros de bingo já estavam expostos próximo ao Ginásio de Esportes, no Centro da cidade
Carros de bingo já estavam expostos próximo ao Ginásio de Esportes, no Centro da cidade Crédito: Leitor A Gazeta
O MPES destacou que “a realização do evento fere o direito de informação do consumidor, pois induz os consumidores a erro ao participar de evento com causa nobre, sem ter conhecimento do seu caráter comercial”.
Na Ação Civil Pública, o promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa cita que “o próprio presidente da Associação, Edilson Carlos Gonçalves, confirmou a irregularidade da Associação em suas informações prestadas ao Ministério Público, o que corrobora a necessidade de suspensão do evento e a indisponibilidade dos veículos”. 
Na decisão da Justiça obtida por A Gazeta, o juiz Paulo Gagno diz “a Associação já se manifestou no processo e não trouxe demonstração de sua regularidade registral, nem a autorização para a realização da promoção de distribuição dos prêmios”.
"O perigo de dano também se encontra configurado, tendo em vista que a realização do evento “Show de Prêmios”, sem as devidas autorizações e sem atender aos requisitos legais, pode causar prejuízos aos consumidores participantes, que podem ser induzidos a erro e ter seus direitos violados."
Paulo Moisés de Souza Gagno - Juiz, em trecho de decisão que suspendeu o bingo 
Conforme o magistrado, fica determinada “a suspensão do evento 'Show de Prêmios' até que sejam apresentadas as devidas autorizações e preenchidos os requisitos legais, bem como a decretação da indisponibilidade dos veículos do sorteio, mostram-se medidas adequadas e necessárias para evitar a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos consumidores”.
"Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino a suspensão do evento “Show de Prêmios” até que sejam apresentadas as devidas autorizações e preenchidos os requisitos legais, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)."
Paulo Moisés de Souza Gagno - Juiz, em trecho de decisão que suspendeu o bingo
Na decisão, o juiz determina ainda a indisponibilidade dos veículos do sorteio “Show de Prêmios” – quatro carros Fiat Mobi e uma caminhonete Fiat Toro – "indicados na foto de divulgação do evento, a fim de se garantir eventual restituição dos valores investidos aos compradores das cartelas, ficando o requerido Edilson Carlos Gonçalves como fiel depositário dos veículos”.

O outro lado

A Gazeta procurou a Associação de Moradores de Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, e o presidente da entidade, o vereador Edilson Carlos Gonçalves (PSDB). Em nota, o parlamentar informou que a "legislação brasileira permite a realização de sorteios cujo proveito econômico é revestido para entidades beneficentes e sem fins lucrativos", e diz que "tal prática é costumeira" na região, "especialmente nos eventos de fim de ano e festa da cidade", o que, segundo o vereador, "é de conhecimento de todos". 
O presidente da Associação de Moradores de Cachoeira da Onça diz ter sido "surpreendido" por uma notificação do Ministério Público "solicitando a suspensão do evento até que comprove autorização pelo Ministério da Economia". O vereador afirma que esse trâmite é 'burocrático e demasiado' e que não há tempo hábil para regularização até o dia marcado para o evento, e com isso, optou por cancelar o bingo. 
O vereador disse ainda que "em respeito a todas as pessoas que acreditaram na lisura do projeto", a devolução do dinheiro de quem comprou as cartelas do sorteio será feito de 6 a 14 de dezembro, "mediante a devolução das cartelas". 

+ Reportagens

Empresário é preso por agredir ex-marido dentro de casa na Ilha do Boi

Homem e mulher são assassinados a facadas em Baixo Guandu

Nove concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 12 mil

Morre a segunda vítima de acidente grave com moto na Norte Sul na Serra

Casal é denunciado à Justiça do ES por furtar R$ 1,5 milhão de banco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES São Gabriel da Palha ES Norte Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados