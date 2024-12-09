Homem e mulher são assassinados a facadas em Baixo Guandu

Suspeito foi conduzido para a Delegacia e depois levado para o sistema prisional

O suspeito foi visualizado na rua Frei Caneca segurando uma faca. Ele soltou o objeto, que disse ser de propriedade dele, quando foi abordado e detido em flagrante.

O homem de 64 anos teve a morte confirmada no local, e a mulher chegou a ser socorrida, porém, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica disse que os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina