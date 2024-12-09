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Suspeito foi preso

Homem e mulher são assassinados a facadas em Baixo Guandu

Indivíduo de 47 anos confessou para a Polícia Militar que quis tirar a vida das vítimas porque se sentiu destratado enquanto conversavam e consumiam bebida alcoólica

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 10:47

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 dez 2024 às 10:47
15ª Delegacia Regional de Colatina
Suspeito foi conduzido para a Delegacia e depois levado para o sistema prisional Crédito: Governo do ES
Um homem de 64 anos e uma mulher, de 45, foram assassinados a facadas no bairro Mauá, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (8). O suspeito do crime, um indivíduo de 47 anos, foi localizado e confessou para a Polícia Militar que quis tirar a vida das vítimas porque se sentiu destratado enquanto conversavam e consumiam bebida alcoólica.
Segundo a PM, as equipes receberam a informação de que ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e da Prefeitura de Baixo Guandu estavam prestando socorro às vítimas e o agressor teria fugido do local, mas estava sendo acompanhado por um militar de folga.
O suspeito foi visualizado na rua Frei Caneca segurando uma faca. Ele soltou o objeto, que disse ser de propriedade dele, quando foi abordado e detido em flagrante. 
O homem de 64 anos teve a morte confirmada no local, e a mulher chegou a ser socorrida, porém, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica disse que os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 45 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante duas vezes por homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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