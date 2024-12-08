Quatro apostas do ES ficam "no quase" em sorteio da Mega-Sena

Quatro sortudos do Espírito Santo vão passar o fim de ano com uma grana extra no bolso. No sorteio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (7), quatro apostas feitas no Estado acertaram a quina e faturaram R$ 50.629,15 cada uma, no concurso 2805 da loteria federal. Uma aposta de Migas Gerais faturou os R$ 28 milhões do prêmio máximo.
Segundo a Caixa Econômica Federal, os apostadores em solo capixaba são de Alto Rio Novo, Colatina, Conceição da Barra e Vila Velha. Todos os volantes no Estado foram feitas em cota única e aposta simples, ou seja, cada ganhador leva o prêmio sozinho, sem a divisão de algum bolão.
Além dos ganhadores capixabas, outros 56 sortudos levam mais de R$ 50 mil ao redor do país. Entretanto, em Minas Gerais, apenas uma pessoa acertou os seis números da Mega, faturando R$ 28.019.522,26 em Belo Horizonte apostando nos seguintes números: 01 / 06 / 24 / 47 / 55 / 58.
Já com a quadra – quando são acertados quatro números – 85 capixabas vão receber R$ 1.130,40. Os resultados detalhados são compartilhados pelas Loterias da Caixa no site da instituição.