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'Milagre de Deus'

A curiosa história da socorrista que ajudou menina lançada de ônibus no ES

Sandra Pausem, de 53 anos, era esteticista, mas mudou de profissão após sofrer um acidente; na quarta-feira (4), ela estava por perto, de folga, e prestou socorro à adolescente que caiu de ônibus em movimento

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 20:45

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 dez 2024 às 20:45
Uma adolescente de 17 anos ficou ferida após cair de um ônibus na região do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, na noite de quarta-feira (4). Em poucos segundos, muitas pessoas que estavam na rua apareceram para ajudar e prestar socorro. O que a passageira não sabia, no entanto, é que havia uma socorrista entre as pessoas que a ajudavam. Como um anjo, Sandra Pausem, de 53 anos, apareceu no local para ajudar a menina. Ela estava fora do horário de trabalho e só conseguiu ajudar a tempo porque mora em frente ao local do acidente e ouviu um barulho.
"Eu estava de camisola, mas coloquei minha camisa de socorrista e desci"
Sandra Pausem - Socorrista que ajudou adolescente
O susto aconteceu por volta das 19h. De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a adolescente de 17 anos havia saído da escola e estava indo para casa. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra a cena em que o ônibus da linha 123 fez uma curva próximo ao Parque Moscoso - neste momento, a porta do meio abre e a adolescente cai no chão, sobre a faixa de pedestres.
Assim que a menina cai do coletivo, algumas pessoas aparecem para ajudar. Sandra Pausem não aparece no vídeo, que dura pouco mais de 40 segundos. Ela ouviu o barulho, como uma gritaria, e resolveu descer para ajudar.
"Ouvi um pessoal gritando. Eu estava de camisola, mas coloquei minha camisa de socorrista e desci. Todo mundo [que estava na rua] ajudou, inclusive o motorista. O ônibus ficou na rua até 23h", disse à reportagem.
Em conversa com A Gazeta, Sandra contou como foi o acidente no Parque Moscoso
Em conversa com A Gazeta, Sandra contou como foi o acidente no Parque Moscoso Crédito: Carlos Alberto Silva
Durante o atendimento inicial, Sandra perguntou o nome e a idade da adolescente. A vítima da queda contou à socorrista que estava encostada na porta no momento da queda. Apesar do susto, a adolescente não ficou gravemente ferida. Sandra Pausem mora em frente ao local do acidente. Há três anos, ela escolheu dar um novo rumo à carreira.
Sandra Pausem, de 53 anos, era esteticista e resolveu virar socorrista após acidente
Sandra Pausem, de 53 anos, era esteticista e resolveu virar socorrista após acidente Crédito: Carlos Alberto Silva
"Sempre fui esteticista, mas resolvi mudar para a enfermagem. Eu sofri um acidente de trânsito e fui socorrida. Foi neste momento que decidi que era aquilo que eu queria fazer da vida. Foi o que fiz por ela. Foi um milagre de Deus"
Sandra Pausem - Socorrista e moradora do Parque Moscoso
De acordo com apuração da TV Gazeta, a menina está com o joelho dolorido e algumas escoriações.

O que diz o GVBus

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que a empresa responsável pelo coletivo, assim que tomou conhecimento do fato, tirou o ônibus de circulação para vistoria e colocou outro em substituição.
O motorista acionou o Samu imediatamente para socorrer a vítima e o boletim de ocorrência foi registrado no local. O GVBus ressalta que as circunstâncias do acidente ainda estão em apuração.

O que diz a Polícia Militar

O Batalhão de Trânsito (BPTran) informou que foi acionado na noite de quarta-feira (4) para verificar a informação de que uma adolescente teria caído de um coletivo no Centro, em Vitória. A vítima foi socorrida pelo Samu ao HEUE, segundo à Polícia Militar.

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