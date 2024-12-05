A curiosa história da socorrista que ajudou menina lançada de ônibus no ES

Uma adolescente de 17 anos ficou ferida após cair de um ônibus na região do Parque Moscoso , no Centro de Vitória, na noite de quarta-feira (4). Em poucos segundos, muitas pessoas que estavam na rua apareceram para ajudar e prestar socorro. O que a passageira não sabia, no entanto, é que havia uma socorrista entre as pessoas que a ajudavam. Como um anjo, Sandra Pausem, de 53 anos, apareceu no local para ajudar a menina. Ela estava fora do horário de trabalho e só conseguiu ajudar a tempo porque mora em frente ao local do acidente e ouviu um barulho.

"Eu estava de camisola, mas coloquei minha camisa de socorrista e desci" Sandra Pausem - Socorrista que ajudou adolescente

O susto aconteceu por volta das 19h. De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a adolescente de 17 anos havia saído da escola e estava indo para casa. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra a cena em que o ônibus da linha 123 fez uma curva próximo ao Parque Moscoso - neste momento, a porta do meio abre e a adolescente cai no chão, sobre a faixa de pedestres.

Assim que a menina cai do coletivo, algumas pessoas aparecem para ajudar. Sandra Pausem não aparece no vídeo, que dura pouco mais de 40 segundos. Ela ouviu o barulho, como uma gritaria, e resolveu descer para ajudar.

"Ouvi um pessoal gritando. Eu estava de camisola, mas coloquei minha camisa de socorrista e desci. Todo mundo [que estava na rua] ajudou, inclusive o motorista. O ônibus ficou na rua até 23h", disse à reportagem.

Em conversa com A Gazeta, Sandra contou como foi o acidente no Parque Moscoso Crédito: Carlos Alberto Silva

Durante o atendimento inicial, Sandra perguntou o nome e a idade da adolescente. A vítima da queda contou à socorrista que estava encostada na porta no momento da queda. Apesar do susto, a adolescente não ficou gravemente ferida. Sandra Pausem mora em frente ao local do acidente. Há três anos, ela escolheu dar um novo rumo à carreira.

Sandra Pausem, de 53 anos, era esteticista e resolveu virar socorrista após acidente Crédito: Carlos Alberto Silva

"Sempre fui esteticista, mas resolvi mudar para a enfermagem. Eu sofri um acidente de trânsito e fui socorrida. Foi neste momento que decidi que era aquilo que eu queria fazer da vida. Foi o que fiz por ela. Foi um milagre de Deus" Sandra Pausem - Socorrista e moradora do Parque Moscoso

De acordo com apuração da TV Gazeta, a menina está com o joelho dolorido e algumas escoriações.

O que diz o GVBus

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que a empresa responsável pelo coletivo, assim que tomou conhecimento do fato, tirou o ônibus de circulação para vistoria e colocou outro em substituição.

O motorista acionou o Samu imediatamente para socorrer a vítima e o boletim de ocorrência foi registrado no local. O GVBus ressalta que as circunstâncias do acidente ainda estão em apuração.

O que diz a Polícia Militar