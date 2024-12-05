Passageira cai de ônibus em movimento após porta se abrir em Vitória; vídeo

Uma passageira ficou ferida após cair de um ônibus na Rua Padre José de Anchieta, no Parque Moscoso, em Vitória, por volta das 19 horas de quarta-feira (4). Um vídeo de uma câmera de segurança (veja acima), que a reportagem teve acesso, mostra o momento em que o coletivo, da linha 123, faz uma curva na rua que margeia o Parque Moscoso, momento em que a porta do meio se abre e a passageira é lançada no asfalto. Segundo a PM, a vítima seria uma adolescente.

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que a empresa responsável pelo coletivo, assim que tomou conhecimento do fato, tirou o ônibus de circulação para vistoria e colocou outro em substituição. O motorista acionou o Samu imediatamente para socorrer a vítima e o boletim de ocorrência foi registrado no local.

O GVBus ressalta que as circunstâncias do acidente ainda estão em apuração.

"No entanto, é importante destacar que todos os ônibus do Sistema Transcol são equipados com um dispositivo de segurança que impede que a porta se abra com o coletivo em movimento. A empresa lamenta o ocorrido".

Ainda segundo o GVBus, todos os ônibus do Sistema Transcol passam por vistoria e manutenção periódicas nas garagens. Eles são retirados de circulação quando constatado algum problema, são reparados e reencaminhados para atendimento à população.

Passageira foi lançada de ônibus após a porta do coletivo abrir com o veículo em movimento Crédito: Reprodução

O que diz a PM