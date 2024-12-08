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Nova Esperança

Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares

Segundo a PM, vítima foi encontrada caída em cima de uma bicicleta. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 16:32

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 dez 2024 às 16:32
16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída em cima de uma bicicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou o óbito.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou.

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