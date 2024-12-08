Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares

Um adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída em cima de uma bicicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou o óbito.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou.