Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Um adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída em cima de uma bicicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou o óbito.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.