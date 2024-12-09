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Em Vitória

Empresário é preso por agredir ex-marido dentro de casa na Ilha do Boi

Vítima disse que homem jogou até spray de pimenta no rosto dele; suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e dano ao patrimônio

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2024 às 11:56
Um empresário de 41 anos foi preso suspeito de agredir e até jogar spray de pimenta no rosto do ex-marido, durante uma briga na casa dele na Ilha do Boi, em Vitória. A vítima chegou a publicar um vídeo nas redes sociais (confira acima) mostrando que teve de jogar leite no rosto para amenizar os efeitos do produto. 
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o analista de sistemas Angelo Salvador disse que foi casado durante três anos, entre idas e vindas, com o empresário Reginaldo Castro Marba Junior. "Quando eu não fazia algo que ele não aceitava, ele começava a me xingar. Eu não aguentava mais essa pressão psicológica. Ele sempre pegava no meu braço para mostrar autoridade, me xingava direto", relatou.
No último sábado (7), a vítima contou que estava trabalhando quando o marido pediu para ele resolver questões de uma viagem. "Ele queria que eu fizesse aquilo naquele momento, que eu visse coisas relacionadas à viagem, mas eu estava trabalhando, então ele começou a se exaltar. Para não ter briga, eu preferi sair de casa. Ele ficou a noite toda mandando mensagens no WhatsApp. Me xingando, chamando de interesseiro, falando que eu não valia nada, que deveria morrer."
Vítima mostra marcas de agressão causadas pelo ex-marido
Vítima mostra marcas de agressão causadas pelo ex-marido Crédito: Angelo Salvador
Angelo resolveu que iria dar um basta na relação. No dia seguinte, ele foi, com a mãe, até a casa do agora ex-companheiro para pegar seus pertences. "Quando eu cheguei lá, fui abrir a porta do escritório onde estavam minhas coisas e ele veio com tudo para cima de mim, tentando me enforcar. Minha mãe conseguiu separar, ele saiu de perto e ficou xingando. Comecei a pegar minhas coisas e colocar dentro do carro, e quando eu vi ele estava gritando com a minha mãe do lado de fora da casa. Ele empurrou a minha mãe e eu saí correndo para empurrar ele. Foi quando a gente começou a brigar", detalhou.
"Ele jogou spray de pimenta na minha cara. Meu olho ficou muito vermelho, até pulei na piscina e acabou piorando, eu não sabia que a água piorava"
Angelo Salvador - Analista de sistemas
Além de agredir o analista, o empresário quebrou o computador do ex-marido, como mostra o vídeo gravado pela vítima. A Polícia Militar foi acionada e Reginaldo foi levado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes por injúria e por dano ao patrimônio, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Reginaldo Castro Marba Junior, empresário preso por agredir ex-marido na Ilha do Boi
Reginaldo Castro Marba Junior, empresário preso por agredir o ex na Ilha do Boi Crédito: Fabrício Christ
O analista de sistemas está com medo. "Ele me humilhou muito pelo dinheiro que ele tinha. Eu espero que a justiça seja feita. Confesso que estou com bastante medo porque não sei o que ele pode fazer. Contra mim eu já tinha visto ele me bater, me xingar, mas nunca imaginei que ele faria alguma coisa contra minha mãe", desabafou. 
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Reginaldo, e este espaço segue aberto para manifestações.

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