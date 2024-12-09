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Com sinais de violência

Homem com camisa do Botafogo é encontrado morto em Nova Venécia

Vítima foi localizada após chinelos terem sido avistados próximo da pista; perícia encontrou uma fratura no crânio

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 16:20

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

09 dez 2024 às 16:20
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (9), na comunidade de São José do Campo Real, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima vestia bermuda e ainda uma camisa do Botafogo, e foi encontrada às margens da rodovia que liga Nova Venécia a Cristalino.
O homem estava de bruços em meio à vegetação e apresentava sinais de ter sido arrastado até o local, sugerindo não se tratar de morte natural, conforme consta no boletim do caso. A identidade da vítima não foi divulgada.
Ainda segundo a Polícia Militar, no local, populares indicaram onde estava a vítima e disseram que um homem avistou dois chinelos ao lado da pista. Ao verificar a situação, encontrou o homem a uns de oito metros do asfalto.

Homicídio constatado

A corporação informou ainda que durante os trabalhos da perícia, foi constatado que se tratava de um homicídio. A causa da morte seria uma fratura no crânio da vítima provocado por um pedaço de madeira e outro objeto contundente.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia.
A corporação salienta que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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