Homem com camisa do Botafogo é encontrado morto em Nova Venécia

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (9), na comunidade de São José do Campo Real, zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima vestia bermuda e ainda uma camisa do Botafogo, e foi encontrada às margens da rodovia que liga Nova Venécia a Cristalino.

O homem estava de bruços em meio à vegetação e apresentava sinais de ter sido arrastado até o local, sugerindo não se tratar de morte natural, conforme consta no boletim do caso. A identidade da vítima não foi divulgada.

Ainda segundo a Polícia Militar, no local, populares indicaram onde estava a vítima e disseram que um homem avistou dois chinelos ao lado da pista. Ao verificar a situação, encontrou o homem a uns de oito metros do asfalto.

Homicídio constatado

A corporação informou ainda que durante os trabalhos da perícia, foi constatado que se tratava de um homicídio. A causa da morte seria uma fratura no crânio da vítima provocado por um pedaço de madeira e outro objeto contundente.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia.