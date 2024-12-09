Morador em situação de rua é assassinado durante briga em Marataízes

Um homem de 31 anos foi assassinado a facada durante uma briga na rua, no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes , no Sul do Espírito Santo , na tarde de domingo (8). O suspeito do crime, de 45 anos, foi preso em flagrante. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu um chamado reportando uma briga, e que a equipe no local encontrou um morador em situação de rua, de 31 anos, ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi acionado e constatou a morte da vítima.

Testemunhas contaram aos policiais que o autor do crime havia fugido em direção à Igreja Católica do bairro e que teria ferido o homem a facada em revide a uma suposta agressão da vítima. Os militares fizeram buscas, e localizaram o suspeito. “Ele também se encontrava em situação de rua e foi detido portando uma faca”, informou a PM, que acrescentou que o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim.

A Polícia Científica disse que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.