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Facada

Morador em situação de rua é assassinado durante briga em Marataízes

Após o crime, suspeito de 45 anos foi preso durante buscas da Polícia Militar; ele foi autuado por homicídio e encaminhado ao sistema prisional

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 13:52

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 dez 2024 às 13:52
Um homem de 31 anos foi assassinado a facada durante uma briga na rua, no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (8). O suspeito do crime, de 45 anos, foi preso em flagrante. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu um chamado reportando uma briga, e que a equipe no local encontrou um morador em situação de rua, de 31 anos, ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi acionado e constatou a morte da vítima.
Testemunhas contaram aos policiais que o autor do crime havia fugido em direção à Igreja Católica do bairro e que teria ferido o homem a facada em revide a uma suposta agressão da vítima. Os militares fizeram buscas, e localizaram o suspeito. “Ele também se encontrava em situação de rua e foi detido portando uma faca”, informou a PM, que acrescentou que o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim.
A Polícia Científica disse que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 45 anos, conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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