Frente fria deve provocar chuva forte e ventania no Espírito Santo

E não são apenas chuva e vento. Também há risco moderado de alagamentos para todo o Estado, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Segundo o órgão, isso se dá porque o solo já está saturado em muitas áreas, e a continuidade das chuvas pode agravar a situação, tornando o cenário mais propício para o surgimento de transtornos urbanos e danos à infraestrutura local.