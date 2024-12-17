Frente fria deve provocar chuva forte e ventania no Espírito Santo

Se você mora no Espírito Santo, é bom levar a sombrinha na bolsa ao sair de casa nesta terça-feira (17). Isso porque uma frente fria que atua sobre a Região Sudeste vai intensificar as condições de chuva em várias localidades, além de provocar ventos fortes, principalmente em terras capixabas e no Rio de Janeiro.
Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, só o litoral do Norte do Espírito Santo não está em alerta vermelho para o risco de temporais. O resto do mapa pode ter chuva moderada a forte, com raios e ventos de até 70 km/h. Confira abaixo:
E não são apenas chuva e vento. Também há risco moderado de alagamentos para todo o Estado, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Segundo o órgão, isso se dá porque o solo já está saturado em muitas áreas, e a continuidade das chuvas pode agravar a situação, tornando o cenário mais propício para o surgimento de transtornos urbanos e danos à infraestrutura local.
Previsão até sexta-feira (20)
Ainda conforme a Climatempo, essa instabilidade não deve cessar nos próximos dias. A frente fria que avança lentamente pela região continuará canalizando umidade da faixa norte do Brasil, o que contribuirá para volumes expressivos de chuva até sexta-feira (20).
Os maiores acumulados estão previstos para o Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais, onde as áreas destacadas em vermelho no mapa (veja abaixo) indicam risco elevado. Nessas localidades, a precipitação acumulada pode chegar a 80 mm em amplas áreas, com registros pontuais que podem ultrapassar 100 mm.