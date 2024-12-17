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Alerta

Frente fria deve provocar chuva forte e ventania no Espírito Santo

Previsão é de instabilidade nesta terça-feira (17), mas tempo deve continuar chuvoso nos próximos dias, pelo menos até sexta-feira (20)

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 08:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 dez 2024 às 08:13
Se você mora no Espírito Santo, é bom levar a sombrinha na bolsa ao sair de casa nesta terça-feira (17). Isso porque uma frente fria que atua sobre a Região Sudeste vai intensificar as condições de chuva em várias localidades, além de provocar ventos fortes, principalmente em terras capixabas e no Rio de Janeiro.
Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, só o litoral do Norte do Espírito Santo não está em alerta vermelho para o risco de temporais. O resto do mapa pode ter chuva moderada a forte, com raios e ventos de até 70 km/h. Confira abaixo:
Risco de temporais nesta terça-feira (17), segundo empresa de meteorologia
Risco de temporais nesta terça-feira (17), segundo empresa de meteorologia Crédito: Climatempo
E não são apenas chuva e vento. Também há risco moderado de alagamentos para todo o Estado, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Segundo o órgão, isso se dá porque o solo já está saturado em muitas áreas, e a continuidade das chuvas pode agravar a situação, tornando o cenário mais propício para o surgimento de transtornos urbanos e danos à infraestrutura local.
Todo o Espírito Santo está sob alerta para alagamentos nesta terça-feira (17)
Todo o Espírito Santo está sob alerta para alagamentos nesta terça-feira (17) Crédito: Cemaden

Previsão até sexta-feira (20)

Ainda conforme a Climatempo, essa instabilidade não deve cessar nos próximos dias. A frente fria que avança lentamente pela região continuará canalizando umidade da faixa norte do Brasil, o que contribuirá para volumes expressivos de chuva até sexta-feira (20).
Os maiores acumulados estão previstos para o Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais, onde as áreas destacadas em vermelho no mapa (veja abaixo) indicam risco elevado. Nessas localidades, a precipitação acumulada pode chegar a 80 mm em amplas áreas, com registros pontuais que podem ultrapassar 100 mm.
Mapa de acumulado previsto entre 17 de dezembro de 2024 de 20 de dezembro de 2024
Mapa de acumulado previsto entre 17 de dezembro de 2024 de 20 de dezembro de 2024 Crédito: Climatempo

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