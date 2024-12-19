Funcionário de oficina é baleado na cabeça por sogro do patrão em Linhares

Segundo a Polícia Militar, o rapaz de 22 anos, que socorreu o funcionário ferido, relatou que, no dia anterior, havia sido ameaçado de morte pelo sogro. Ele afirmou aos policiais que o suspeito foi até a oficina com a intenção de matá-lo, mas, como não o encontrou, atirou na cabeça do jovem de 21 anos. A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Geral de Linhares, enquanto o atirador fugiu.