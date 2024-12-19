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Estado grave

Funcionário de oficina é baleado na cabeça por sogro do patrão em Linhares

Alvo do atirador seria o genro, e, ao não o encontrar, acabou atirando na cabeça de um funcionário da oficina, um jovem de 21 anos, e fugiu; vítima está em estado grave

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 11:09

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 dez 2024 às 11:09
Viaturas da Polícia Militar
Após o crime, o atirador fugiu; PM chegou a fazer buscas, mas suspeito não foi localizado Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 21 anos foi baleado na cabeça na manhã de quarta-feira (18) enquanto trabalhava em uma oficina no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O suspeito do crime é o sogro do patrão da vítima, que, segundo apurações, seria o verdadeiro alvo do ataque.
Segundo a Polícia Militar, o rapaz de 22 anos, que socorreu o funcionário ferido, relatou que, no dia anterior, havia sido ameaçado de morte pelo sogro. Ele afirmou aos policiais que o suspeito foi até a oficina com a intenção de matá-lo, mas, como não o encontrou, atirou na cabeça do jovem de 21 anos. A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Geral de Linhares, enquanto o atirador fugiu.
A Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, o suspeito de cometer o crime não foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", comunicou a corporação.

Ajude a polícia

A Polícia Civil informou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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