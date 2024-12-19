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Operação Krampus

Polícia faz operação para prender integrantes do TCP na Grande Vitória

Ação mira membros da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação na Grande Vitória; na manhã desta quinta (19), sete pessoas já haviam sido presas

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 08:52

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 dez 2024 às 08:52
Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (19), a Operação Krampus, com objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Moreno de Andrade, informou que até por volta das 8h sete pessoas já haviam sido presas.
Segundo o delegado, entre os presos estão lideranças do TCP.  "Temos ali um dos líderes do bairro Cruzamento, onde foi o foco da operação, junto ao bairro Ilha de Santa Maria. Fizemos uma importante prisão hoje. A ação é realizada em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Penal e visa cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Cariacica e Serra".
Ainda conforme o coordenador do Ciat, essas facções, que atuam nos mesmos moldes de criminosos do Rio de Janeiro, representam um desafio à segurança pública no Espírito Santo. "Elas estão cada vez mais organizadas, possuem chefias determinadas, funções determinadas e até um organograma criminoso. Eles importam esse conhecimento do Rio de Janeiro", informou.
Apesar disso, o delegado Alan Moreno de Andrade disse que, no Espírito Santo, a polícia ainda consegue combater os grupos criminosos. "Lá, a polícia não consegue entrar em todos os morros, em todas as comunidades e, por isso, as facções vão ficando mais fortes. Aqui, graças ao trabalho da polícia, nós ainda conseguimos entrar em todas as comunidades".
Operação Krampus mira integrantes do TCP
Operação Krampus mira integrantes do TCP Crédito: Divulgação Sesp
Ao todo, foram expedidos 11 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. A operação contou com o apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), da Subsecretaria de Inteligência (Sei) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), além das Delegacias Especializadas da Polícia Civil e da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Polícia Penal. Além das prisões, também foram apreendidas drogas, como maconha e cocaína. 

Traficante disfarçado de motoboy

Um dos presos durante a operação se disfarçava de motoboy para entregar drogas. Segundo o delegado, numa determinada situação, o suspeito chegou a entregar alimentos em uma unidade da Polícia Civil. "É impressionante a criatividade e a ousadia desses indivíduos", ressaltou o delegado Alan Moreno. 

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