Leonel Ximenes

Quanto Vitória vai gastar em cachês com shows nacionais no réveillon?

Duas atrações de fora do Espírito Santo vão se apresentar em Camburi, nos dias 30 e 31 de dezembro

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 00:11

Solange Almeida, que vai receber meio milhão de reais da Prefeitura de Vitória, se apresenta no show da virada, no dia 31 Crédito: Facebook
Uma dupla sertaneja e uma cantora de forró são as grandes atrações nacionais contratadas pela Prefeitura de Vitória para animar os dois dias de festa do réveillon na orla da Praia de Camburi. O palco estará montado próximo ao píer central de Camburi, na altura da pista de skate.
Embalado pelo sucesso de "Domingo de Manhã" e "Aquele 1%", a dupla sertaneja Marcos e Belutti vai se apresentar no dia 30 de dezembro (segunda-feira), às 20h. A prefeitura, segundo o Portal da Transparência, vai desembolsar R$ 280 mil de cachê.
O processo de contratação da cantora Solange Almeida Crédito: PMV
O valor é um pouco mais da metade do que será pago à cantora de forró Solange Almeida, que receberá R$ 500 mil da PMV pelo show. Ex-integrante do grupo Aviões do Forró, Solange vai cantar na festa da virada, às 23h do dia 31 de dezembro.
A dupla sertaneja Marcos e Belutti vai receber R$ 280 mil de cachê Crédito: Divulgação
A festa do Ano-Novo na Capital contará com 12 balsas: oito na orla de Camburi, proporcionando 15 minutos de queima de fogos, e quatro nos bairros São Pedro e Santo Antônio, com apresentações de oito minutos cada. Ao todo, mais de 47 toneladas de fogos iluminarão o céu da cidade, marcando a chegada de 2025.
O edital de contratação do show da dupla sertaneja Marcos e Belutti Crédito: PMV
Feliz Ano-Novo!

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

