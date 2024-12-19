Quanto Vitória vai gastar em cachês com shows nacionais no réveillon?

Uma dupla sertaneja e uma cantora de forró são as grandes atrações nacionais contratadas pela Prefeitura de Vitória para animar os dois dias de festa do réveillon na orla da Praia de Camburi
. O palco estará montado próximo ao píer central de Camburi, na altura da pista de skate.
Embalado pelo sucesso de "Domingo de Manhã" e "Aquele 1%", a dupla sertaneja Marcos e Belutti vai se apresentar no dia 30 de dezembro (segunda-feira), às 20h. A prefeitura, segundo o Portal da Transparência, vai desembolsar R$ 280 mil de cachê.
O valor é um pouco mais da metade do que será pago à cantora de forró Solange Almeida, que receberá R$ 500 mil da PMV pelo show. Ex-integrante do grupo Aviões do Forró, Solange vai cantar na festa da virada, às 23h do dia 31 de dezembro.
A festa do Ano-Novo na Capital contará com 12 balsas: oito na orla de Camburi
, proporcionando 15 minutos de queima de fogos, e quatro nos bairros São Pedro e Santo Antônio, com apresentações de oito minutos cada. Ao todo, mais de 47 toneladas de fogos iluminarão o céu da cidade, marcando a chegada de 2025.