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Virada do ano

Réveillon em Vitória: shows nacionais vão agitar Camburi e São Pedro

Programação contará com a dupla Marcos e Belutti, o grupo de pagode Karametade e a cantora Solange Almeida, ex-Aviões do Forró; também haverá queima de fogos

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2024 às 19:33
Vavá e Márcio, do Karametade, e Solange Almeida serão atrações em shows do Réveillon 2025 em Vitória
Vavá e Márcio, do Karametade, e Solange Almeida serão atrações em shows do réveillon 2025 em Vitória Crédito: Instagram/Reprodução
A festa de réveillon em Vitória vai ter shows nacionais na Praia de Camburi e na nova orla de São Pedro. Entre as atrações, estão o grupo de pagode Karametade e a cantora Solange Almeida, ex-integrante do grupo Aviões do Forró. Além dessas atrações, anunciadas neste sábado (14) pela Prefeitura da Capital, haverá queima de fogos, em 12 balsas que ficarão distribuídas nas duas orlas.
A orla São Pedro contará com dois palcos simultâneos. O primeiro ficará na Ilha das Caieiras (atrás da peixaria). Nele, a programação no dia 31 começará às 19 horas, com o show sertanejo de Leonardo Valentim, seguido do grupo Resenha de Pagode, às 21 horas. A partir das 23 horas, o grupo Karametade, famoso por hits como "Morango do Nordeste" e "Decisão", sobe ao palco para animar a noite. A banda tem mais de três décadas de carreira.
Já o segundo palco será montado na Praça Dom João Batista, em São Pedro. A programação começará às 19 horas, com o cantor sertanejo Felipe Rodrigues. Já o cantor capixaba de samba e pagode Nandinho animará a festa a partir das 21 horas.
Praia de Camburi
Dupla sertaneja Marcos e Belutti
A dupla Marcos e Belutti fará show de pré-réveillon no dia 30, em Camburi Crédito: Divulgação
Na Praia de Camburi, a celebração começará mais cedo, com o pré-Réveillon no dia 30 de dezembro. A partir das 20 horas, quem abrirá os trabalhos será o cantor Nano Vianna, seguido pela dupla sertaneja Marcos e Belutti, donos de sucessos como "Domingo de Manhã" e "Aquele 1%", a partir das 22 horas.
A programação continuará no dia 31 de dezembro, com a Banda da Guarda Municipal, às 21 horas, e o show especial de Solange Almeida, uma das vozes mais marcantes do forró brasileiro, às 23 horas. A ex-integrante do grupo Aviões do Forró traz para a festa um repertório que mescla hits de sua trajetória com músicas mais recentes.
O palco estará montado próximo ao píer central da Praia de Camburi, na altura da pista de skate, conforme informações da prefeitura.
Além das atrações musicais, haverá show pirotécnico sincronizado, utilizando fogos de artifício de baixo ruído, em conformidade com a legislação vigente. O objetivo é oferecer um evento inclusivo para todos.
Serão 12 balsas estrategicamente distribuídas: oito na orla de Camburi, proporcionando 15 minutos de queima de fogos, e quatro nos bairros São Pedro e Santo Antônio, com apresentações de 8 minutos cada.
A prefeitura informou que mais de 47 toneladas de fogos que vão iluminar o céu da cidade, marcando a chegada de 2025.
Durante todo o verão, a Guarda Civil Municipal de Vitória vai realizar a Operação Verão-Vix, em especial durante a virada de ano, com o reforço das equipes de patrulhamento viário e ostensivo. Os agentes também estarão presentes nos pontos de interdições das vias de acesso aos shows e pontos de foguetórios na orla de Camburi, Santo Antônio e Grande São Pedro.
Durante o dia, a Prefeitura de Vitória vai disponibilizar em 18 pontos espalhados pelas praias equipes de guardas-vidas. Na virada do dia 31, o grupamento de salvamento aquático estará presente nos pontos de queima de fogos para a prevenção a afogamentos.

Confira a programação

ORLA DE SÃO PEDRO – 31 DE DEZEMBRO
  • Palco 1 (Ilha das Caieiras)
  • 19 horas: Leonardo Valentim
  • 21 horas: Resenha de Pagode
  • 23 horas: Karametade 
  • Palco 2 (Praça Dom João Batista)
  • 19 horas: Felipe Rodrigues
  • 21 horas: Nandinho
ORLA DE CAMBURI
  • Pré-réveillon – 30 de dezembro de 2024
  • 20 horas: Nano Vianna
  • 22 horas: Marcos e Belutti
  • Réveillon – 31 de dezembro de 2024
  • 21 horas: Banda da Guarda Municipal
  • 23 horas: Solange Almeida

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