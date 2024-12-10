Tá no Lucro: veja dicas de negócios para lucrar no verão

Com a chegada do verão, as temperaturas começam a subir, e os gastos também. Nesta época do ano, também acontecem festividades e confraternizações, férias escolares, sem contar os boletos de início do ano, como IPTU, IPVA. E por aí vai. Por isso, pensando em como dar aquela reforçada no bolso, a nova editoria de A Gazeta, Tá no Lucro, transmitiu sua segunda live nesta-terça (10), com dicas para quem quer uma renda extra e deseja faturar ainda mais com um novo empreeendimento. Reveja no vídeo acima.
A editoria Tá no Lucro é voltada para os conteúdos de finanças pessoais e empreendedorismo, buscando trazer informações sobre economia de forma simples, para quem quer cortar gastos e aprender a lidar melhor com o próprio dinheiro.
A primeira live, que inaugurou a editoria, aconteceu dia 26 de novembro e deu dicas de como administrar o 13° salário e aproveitar as ofertas da Black Friday para garantir as compras de fim de ano.