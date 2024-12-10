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Tá no Lucro: veja dicas de negócios para lucrar no verão

Transmissão de A Gazeta contou com a presença de especialistas que deram orientações sobre como aumentar a renda e faturar nesta época do ano

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2024 às 11:01
Com a chegada do verão, as temperaturas começam a subir, e os gastos também. Nesta época do ano, também acontecem festividades e confraternizações, férias escolares, sem contar os boletos de início do ano, como IPTU, IPVA. E por aí vai. Por isso, pensando  em como dar aquela reforçada no bolso, a  nova editoria de A Gazeta, Tá no Lucro, transmitiu sua segunda live nesta-terça (10), com dicas para quem quer uma renda extra e deseja faturar ainda mais com um novo empreeendimento. Reveja no vídeo acima.
O videocast, conduzido pela jornalista Mikaella Campos, editora do Núcleo de Reportagens de A Gazeta e responsável pelo Tá no Lucro , contou com a presença do gerente comercial e de relacionamento do Bandes, Ezequiel Loureiro Nascimento, e o analista do Sebrae-ES, Ubirajara Nascimento.
A editoria Tá no Lucro é voltada para os conteúdos de finanças pessoais e empreendedorismo, buscando trazer informações sobre economia de forma simples, para quem quer cortar gastos e aprender a lidar melhor com o próprio dinheiro. 
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Os especialistas Ubirajara Nascimento, analista do Sebrae, Ezequiel Loureiro Nascimento, gerente do Bandes Crédito: Acervo pessoal
A primeira live, que inaugurou a editoria,  aconteceu dia 26 de novembro e deu dicas de como administrar o 13° salário e aproveitar as ofertas da Black Friday para garantir as compras de fim de ano. 

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