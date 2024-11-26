Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Videocast

Assista live do 'Tá no Lucro' com dicas para seu 13° e Black Friday

Black Friday no Brasil coincide com o pagamento da primeira parcela do 13° salário; transmissão traz dicas de especialistas para quem quer aproveitar as ofertas especiais administrando bem a gratificação

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 18:10

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

26 nov 2024 às 18:10
A Black Friday é uma das datas mais esperadas pelo comércio do mundo todo e é conhecida pelos super descontos para todos os tipos de produto. No Brasil, este dia coincide com o pagamento da primeira parcela do 13° salário. Pensando nisso, a nova editoria de A GazetaTá no Lucro, transmitiu uma live nesta terça feira (26), recheada com dicas de especialistas para quem quer aproveitar as ofertas especiais e as melhores opções para administrar a gratificação.
A live contou com a participação de um time de economistas que são referência na área de finanças: a líder regional da XP Investimentos, Cecília Perini,  o gerente de crédito pessoal do Banestes, Marco Antonio Loureiro Tavares e, para completar o time, o assessor de investimentos da Valor Investimentos, Marcel Lima. 
A onda de promoções acontece na última sexta-feira do mês de novembro — que este ano vai cair no dia 29 —  e toma conta da internet e também de lojas físicas. Dessa forma, os consumidores podem aproveitar os preços baixos, e os comerciantes podem faturar ainda mais com o grande volume de vendas. 
A Tá no Lucro será voltada  aos assuntos de finanças, economia e empreendedorismo para os leitores de A Gazeta, e essa transmissão inaugurou a editoria. 

Veja Também

Black Friday: investimentos e finanças ganham destaque na semana de promoções

iPhone lidera venda de usados no ES; veja produtos mais procurados

Conheça os direitos de quem trabalha como temporário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Compras Promoção Black Friday Black Friday day 13º Salário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados