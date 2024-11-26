Assista live do 'Tá no Lucro' com dicas para seu 13° e Black Friday

A Black Friday é uma das datas mais esperadas pelo comércio do mundo todo e é conhecida pelos super descontos para todos os tipos de produto. No Brasil, este dia coincide com o pagamento da primeira parcela do 13° salário. Pensando nisso, a nova editoria de A Gazeta, Tá no Lucro, transmitiu uma live nesta terça feira (26), recheada com dicas de especialistas para quem quer aproveitar as ofertas especiais e as melhores opções para administrar a gratificação.
A live contou com a participação de um time de economistas que são referência na área de finanças: a líder regional da XP Investimentos, Cecília Perini, o gerente de crédito pessoal do Banestes, Marco Antonio Loureiro Tavares e, para completar o time, o assessor de investimentos da Valor Investimentos, Marcel Lima.
A onda de promoções acontece na última sexta-feira do mês de novembro — que este ano vai cair no dia 29 — e toma conta da internet e também de lojas físicas. Dessa forma, os consumidores podem aproveitar os preços baixos, e os comerciantes podem faturar ainda mais com o grande volume de vendas.
A Tá no Lucro será voltada aos assuntos de finanças, economia e empreendedorismo para os leitores de A Gazeta, e essa transmissão inaugurou a editoria.