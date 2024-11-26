Assista live do 'Tá no Lucro' com dicas para seu 13° e Black Friday

A live contou com a participação de um time de economistas que são referência na área de finanças: a líder regional da XP Investimentos, Cecília Perini, o gerente de crédito pessoal do Banestes, Marco Antonio Loureiro Tavares e, para completar o time, o assessor de investimentos da Valor Investimentos, Marcel Lima.

A onda de promoções acontece na última sexta-feira do mês de novembro — que este ano vai cair no dia 29 — e toma conta da internet e também de lojas físicas. Dessa forma, os consumidores podem aproveitar os preços baixos, e os comerciantes podem faturar ainda mais com o grande volume de vendas.