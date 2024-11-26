Black Friday: bancos e corretoras têm ofertas para investidor

Bancos digitais e instituições financeiras entraram na Black Friday Crédito: Pixabay

Na semana mais aguardada do ano quando o assunto é consumo, os descontos nos produtos não se limitam aos varejistas. Instituições financeiras, corretoras e outros tipos de serviços entraram de vez na Black Friday — que acontece oficialmente nesta sexta-feira (29) — oferecendo diversas promoções e vantagens aos clientes.

As ações são de instituições que atuam nacionalmente, mas também há ofertas voltadas para os capixabas, já que o Banestes lançou uma série de ações para a semana.

Confira abaixo algumas das ofertas:

Banestes

O Banestes iniciou na segunda-feira (25) a sua "Blue Week", com promoções que incluem descontos, redução de taxas e benefícios em pontuações. A ação será válida até sexta-feira (29).

A respeito de ofertas de crédito, há condições especiais nos créditos imobiliário, consignado e rural. Também há oportunidade em seguros. O Residencial e Empresarial estarão com 10% de desconto para contratações no período. Já o consórcio de imóveis ou automóveis estará com desconto de até 50% no valor da taxa de administração, no período.

O banco capixaba também separou ofertas em investimentos. Cinco fundos de investimentos operados pela Banestes DTVM estarão com 80% de desconto no valor mínimo para investimento. Um fundo em que o valor inicial é de R$ 1 mil sai a R$ 200 o aporte inicial.

PicPay

Ao longo da semana, os usuários do PicPay poderão aproveitar descontos de até 80% e cashback que pode chegar a 30% nos maiores marketplaces do país. São mais de 300 sites parceiros, incluindo Magalu, AliExpress, Casas Bahia, Netshoes, Natura e O Boticário.

Além de milhares de produtos físicos, como eletrônicos, eletrodomésticos, itens de beleza, produtos para pets, entre outros, o PicPay também oferece a opção de adquirir cartões-presente para lojas de games e aplicativos de transporte.

Todas as ofertas estarão disponíveis diretamente na aba “PicPay Shop” no aplicativo. Além disso, na primeira compra no Google acima de R$ 20 utilizando o check-out do PicPay, os clientes podem receber R$ 5 de cashback.

XP Investimentos

A XP Investimentos também está oferecendo taxas de juros diferenciadas para o período da Black Friday. Um exemplo é o CDB C6, que está pagando o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo — inflação) mais uma taxa de juros de 7,40% ao ano, com vencimento em agosto de 2026.

Will Bank

O banco digital will bank está oferecendo, por tempo limitado, uma oferta no CDB (Certificado de Depósito Bancário). Enquanto durarem os estoques, os clientes do banco terão acesso ao CDB com taxas entre 135% e 230% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), de acordo com o prazo do investimento e se já investiu ou não.

Para clientes que nunca investiram o banco oferece: taxa de 230% do CDI para um investimento de 3 meses, por CPF e limite de 1.500 reais; taxa de 135% do CDI por investimentos de 6 meses, com valor mínimo de R$50, sem valor máximo e sem limite para aplicação; e taxa de 137% por investimentos de 12 meses, com valor mínimo de R$ 50 sem valor máximo e sem limite para aplicação.

Para clientes que já investem: taxa de 230% do CDI para um investimento de 3 meses, por CPF e limite de 1.500 reais; 135% do CDI por investimentos de 6 meses, com valor mínimo de R$ 50, sem valor máximo e sem limite para aplicação; e 140% por investimentos de 12 meses, com valor mínimo de R$50, sem valor máximo e sem limite para aplicação.

C6 Bank

Na Carbon Friday, como é chamado o período de descontos do banco, as ofertas vão desde taxas mais atrativas para investir até descontos na compra de passagens aéreas, contratação de seguros, aquisição de maquininhas C6 Pay, entre outras.

No caso dos investimentos, dentro da plataforma C6 Invest, clientes do banco encontrarão CDBs com taxas de remuneração mais atrativas para aplicações feitas de 21 a 29 de novembro. Os CDBs pós-fixados de 1 ano, 18 meses e 2 anos, terão taxas de 109%, 110% e 110,5%, respectivamente. Os CDBs prefixados também terão taxas especiais, que poderão ser consultadas diariamente no app do banco.

Durante este período, o spread cambial para investir no exterior pelo C6 Global Invest cairá de 1,5% para 0,5% sobre a cotação do dólar. Por meio do C6 Global Invest, conta de investimentos com saldo em dólar fornecida pela agência do C6 no exterior, os clientes podem investir em ativos internacionais de renda fixa e variável.

Entre as opções também está a isenção de anuidade de cartão de crédito por 12 meses. Até o dia 29, clientes selecionados receberão ofertas de upgrade para o cartão C6 Carbon.

Existem ainda opções com descontos em seguros. Até o dia 30 de novembro, os clientes pessoa física poderão contratar o Seguro Viagem do C6 Bank com 10% de desconto. Na compra do Seguro Celular, os descontos chegam a 20% nas contratações feitas de 23 a 30 de novembro. Para os clientes pessoa jurídica há redução de taxas na contratação de maquininhas de cartão.

Banco BMG

De 25 de novembro a 6 de dezembro, novos clientes do banco poderão acessar um CDB com rentabilidade de 135% do CDI e prazo de seis meses. Acessível, o investimento inicial começa em apenas R$ 50, limitado a até R$ 60 mil por CPF.

Para atuais e ex-clientes, o banco disponibiliza três oportunidades de investimentos de renda fixa com condições especiais: O CDB Escalonado com liquidez diária, em que o percentual do CDI sobe conforme o tempo de aplicação, podendo chegar a 120% do CDI em 2 anos, e o CDB IPCA+ e o CDB Pré-fixado com 2 anos sem liquidez, que terão taxas especiais acima do mercado divulgadas pelo app em formato relâmpago.

Com prazo estendido de um mês para a campanha, de 22 de novembro a 20 de dezembro, clientes de produtos de crédito do banco poderão negociar a quitação de dívidas com descontos de até 90%.

Mercado Pago

O Mercado Pago — banco digital do Grupo Mercado Livre — tem entre as ofertas até 40% de desconto na contratação do seguro de garantia estendida em produtos pré-selecionados. Ainda no mês de novembro, clientes que adquirirem o seguro contra roubo, furto e dano de celulares no Mercado Livre terão até 15% de desconto na contratação.

PagBank

Entre as ofertas do banco digital está desconto exclusivo de 88% na compra da “Maquininha Pro” e cashback de 3% na fatura do cartão múltiplo e em diversos produtos e serviços oferecidos pelo PagBank.

Durante o mês de novembro, os clientes PagBank que realizarem antecipação de valores do FGTS acima de R$ 400 receberão cashback proporcional ao valor resgatado. Para antecipações entre R$ 400,00 e R$ 500,99, o cliente ganha R$ 20 de cashback; entre R$ 501 e R$ 899,99, o cashback será de R$ 30; e para valores acima de R$ 900, o cliente recebe R$ 40 de cashback.

O valor será creditado na Conta Rendeira PagBank até 20 dias da contratação, (desde que o contrato não tenha sido cancelado) podendo ser utilizado para pagamento de contas, recargas de celular, entre outros.

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