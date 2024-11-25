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'Tá no Lucro' fará live com dicas para 13° e Black Friday nesta terça (26)

Transmissão terá a participação de Cecília Perini, líder regional da XP Investimentos; Marco Antonio Loureiro Tavares, gerente de crédito pessoal do Banestes; e Marcel Lima, assessor da Valor Investimentos

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 16:04

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

25 nov 2024 às 16:04
A live vai contar com a presença de especialistas na área: Cecília Perini; Marco Antonio Loureiro Tavares; Marcel Lima.
A live vai contar com a presença de especialistas na área: Marco Antonio Loureiro Tavares, Cecília Perini e Marcel Lima Crédito: Divulgação
Se você quer aprender como lidar melhor com o dinheiro e ficar por dentro dos assuntos de negócios, a nova editoria de A Gazeta é para você. A seção Tá no Lucro vai trazer diversos conteúdos relacionados a finanças e empreendedorismo e, para o lançamento, AG vai transmitir uma live nesta terça-feira (26), às 19 horas.
No videocast, especialistas convidados vão dar dicas de como aproveitar as ofertas e se dar bem nesta Black Friday — que acontece na próxima sexta (29) — e também vão orientar sobre o uso do 13º salário e como as pessoas podem começar o próximo ano com as contas no azul. Você pode encaminhar suas dúvidas e perguntas a partir do formulário ao final do texto.
A transmissão terá a participação de três economistas que são referências em suas áreas: Cecília Perini, líder regional da XP Investimentos; Marco Antonio Loureiro Tavares, gerente de crédito pessoal do Banestes; e Marcel Lima, assessor de investimentos da Valor Investimentos. A mediação vai ser conduzida pela editora do Tá no Lucro, Mikaella Campos. 

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