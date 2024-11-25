'Tá no Lucro' fará live com dicas para 13° e Black Friday nesta terça (26)

No videocast, especialistas convidados vão dar dicas de como aproveitar as ofertas e se dar bem nesta Black Friday — que acontece na próxima sexta (29) — e também vão orientar sobre o uso do 13º salário e como as pessoas podem começar o próximo ano com as contas no azul. Você pode encaminhar suas dúvidas e perguntas a partir do formulário ao final do texto.