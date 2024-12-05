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Empreendedorismo

Quer abrir ou ampliar o próprio negócio? Vejas as opções de crédito

Há opções com até 60 meses para pagar e taxas a partir de 0,29%; linhas de financiamento podem ser encontradas em bancos públicos e privados, cooperativas de crédito e agências de fomento, mas é preciso analisar a melhor opção para cada perfil

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 10:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 dez 2024 às 10:00
Para quem quer investir no próprio negócio ou fazer melhorias na empresa, a questão financeira pode se tornar um obstáculo. É nessas horas que um empréstimo pode ser a solução para alavancar o empreendedorismo.
O mercado financeiro tem várias opções de crédito disponíveis para microempreendedores individuais, autônomos e pequenos empresários. A linha de crédito, os valores e os prazos para pagamento vão depender da capacidade de pagamento do investidor.
O serviço pode ser encontrado em bancos públicos e privados, cooperativas de crédito e agências de fomento. O Sebrae orienta que o momento para pedir crédito é quando o empreendedor identificar a necessidade de ampliar seus empreendimentos, iniciar a ideia de um novo negócio, ampliar estoque, fazer melhoria da cadeia produtiva, entre outros pontos.
O Sebrae também pode dar apoio quanto ao melhor acesso ao crédito e no aumento do impacto desse financiamento sobre o desempenho da empresa.

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