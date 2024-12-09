Temperatura nas alturas? Vale a pena comprar ar e ventilador agora?

Ar-condicionado: procura pelo aparelho aumenta durante o verão Crédito: Reprodução

Com os dias de calor cada vez mais frequentes no Espírito Santo, fica cada vez mais difícil se refrescar. Entretanto, no verão, que começa no próximo dia 21, não é só a temperatura que aumenta. Os preços de eletrodomésticos como ventiladores, climatizadores e ares-condicionados também ficam bem elevados nesta época do ano. Por esse motivo, se você pretende adquirir algum desses aparelhos para aliviar o calorão, é bom se antecipar e ficar de olho nos preços.

Após a Black Friday, os preços tendem a ficar mais baixos durante um pequeno período de tempo. Mas, com a chegada da estação mais quente do ano, os preços podem ir às alturas, chegando a serem vendidos por mais que o dobro do valor. Para esta reportagem, A Gazeta utilizou uma ferramenta que compara preços e faz levantamento da variação de diferentes produtos ao longo do ano, para saber qual é o momento mais desfavorável para realizar a compra.

Ventilador

1. Ventilador de mesa Mondial VSP-30 / 30 cm / 6 pás / 3 velocidades

Por serem mais baratos e consumirem menos energia elétrica, os ventiladores são ótima opção para o verão, considerando o custo-benefício. Em maio, este ventilador estava à venda por R$ 75,00. Em janeiro, o valor desse aparelho chegou aos R$ 109,00, 45% mais caro. No mercado atual, o modelo está custando R$ 99,00.





2. Ventilador de Mesa/Parede Arno Ventilador Arno / 2 em 1 / Turbo Force / 40cm / Vf42 / com 3 velocidades / Preto / 6 pás: Aparelho atingiu o preço máximo também em janeiro, custando R$ 224,00, o que representa 32% a mais do que o valor do produto na Black Friday, quando foi anunciado por R$ 169,00, menor preço em um ano. Atualmente, o ventilador pode ser encontrado R$ 189,00.

3. Ventilador de Coluna Ventisol Turbo 6 / 40 cm / 6 pás / 3 velocidades

Esse modelo de ventilador de coluna também é muito procurado. Em março, o valor desse produto chegou ao menor preço: R$ 105,00. Em janeiro, o preço ficou 119% mais caro, batendo em R$ 230,00. Atualmente, é possível encontrá-lo por R$ 186,00

4. Ventilador de Coluna Mondial VSP-40C / 40 cm / 6 pás / 3 velocidades

No final de dezembro de 2023, este ventilador chegou a custar R$ 136,00. Poucos dias depois, em janeiro, o produto foi anunciado pelo valor de R$ 212,00 – ficou 55% mais caro. Em dezembro deste ano, o produto está à venda por R$ 194,00.

5. Ventilador de Mesa Arno Turbo Force VF49 / 40 cm / 6 pás / 3 velocidades

Esse modelo teve o preço estabilizado desde o início de outubro e pode ser encontrado atualmente por R$ 146,39. Em dezembro de 2023, o preço foi às alturas, chegando a R$ 902,00, com 517% de aumento, o qual daria para comprar 6 unidades desse mesmo ventilador hoje.

Ar-condicionado

1. Ar-condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Compact / 12.000 BTUs / Frio Inverter +AI / S3-Q12JAQAL

Este modelo de ar-condicionado consome menos energia em comparação aos mais antigos e teve o menor preço dias antes da Black Friday, em 11 de novembro, custando R$ 1.993,00. Em janeiro deste ano, o mesmo aparelho chegou a custar R$ 3.018,00, 51% a mais que em novembro. Hoje, é possível encontrá-lo por R$ 2.706,00.

2. Ar-Condicionado Janela / Parede Springer Midea / 7.500 BTUs / Frio Mecânico / QCI075BB QCI078BB

Apesar de não ser tão econômico, também é alternativa para fugir do calor. No início de dezembro do ano passado, o eletrodoméstico esteve à venda por R$ 1.396,00. Pouco tempo depois, em janeiro, o valor disparou, fazendo o produto custar R$ 3.300,00, ou seja, 141% mais caro. Em dezembro deste ano, o mesmo ar pôde ser encontrado por R$ 1.829,00.

3. Ar-Condicionado Split Hi Wall Elgin Eco II / 9.000 BTUs / Frio Inverter / HJFI09C2IA / HJFE09C2NA

Atingiu o maior preço em janeiro deste ano, batendo em R$ 2.495,00. No mês seguinte, em fevereiro, o preço caiu para R$ 1.050,00, ou seja, ficou 57,9% mais barato. Neste mês, o aparelho está sendo anunciado por R$ 1.993,00.

4. Ar-Condicionado Split Hi Wall Springer Midea AirVolution Connect / 18.000 BTUs / Frio Inverter /42AFVCI18S5 / 38TVCI18S5

Maior preço registrado foi no período do Natal de 2023, quando chegou a custar R$ 4.199,00. Em agosto deste ano, o produto esteve à venda por R$ 1.290,00, ficando 69,2% mais barato. Em dezembro deste ano, o ar-condicionado está sendo vendido por R$ 3.576,00.

5. Ar-Condicionado Janela / Parede Gree / 10.000 BTUs / Frio Eletrônico / GJC10BL A3NRND2Q

Modelo tem consumo mais alto de energia elétrica do que os mais novos. Entretanto, quem busca essa opção também deve se atentar aos preços. Em janeiro deste ano, o aparelho chegou a custar R$ 3.465,00. No mês seguinte, foi anunciado por R$ 1.150,00, ou seja, 66,8% a menos. O valor agora está em R$ 1.741,00.

Climatizador

1. Climatizador Midea / Purificador / Umidificador / Frio Liva / AKAF

O climatizador é uma boa opção para quem busca um reforço mais potente que o ventilador contra o calor, mas não quer compra um ar-condicionado. Este modelo chegou ao menor preço em maio, sendo vendido por R$ 449,00. Em dezembro do ano passado, o preço disparou e foi a R$ 1.630,00, 263% a mais. Hoje, na internet, é possível comprá-lo por R$ 539,07.

2. Climatizador Elgin / Frio Smart

Atingiu o menor preço em julho deste ano, quando chegou a ser anunciado por R$ 269,00. Em dezembro de 2023, o preço chegou a R$ 900,00. Este mês, o aparelho pode ser encontrado por R$ 360,71.

3.Climatizador de Ar Cadence / Ventilar Duo Tank / 5,7L

Este aparelho chegou a custar R$ 500,00 em dezembro de 2023. Em outubro deste ano, o valor caiu para R$ 305,00, ficando 39% mais barato. Atualmente, está sendo anunciado por R$ 361,12.

4. Climatizador Mondial / Umidificador / Purificador / Frio Fresh Air / CL-03

Atingiu o maior preço no final de dezembro do ano passado, chegando a R$ 603,00, o que representa 51,8% a mais em comparação ao mês de setembro, quando atingiu o menor preço: R$ 397,00. O preço atual do climatizador é R$ 404,00.