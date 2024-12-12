Veja como cuidar dos olhos das crianças no verão

O contato com a areia da praia, por exemplo, pode causar irritações e até infecções oculares. Crédito: Shutterstock

Durante a estação mais quente do ano, o reforço de alguns cuidados é ainda mais importante para proteger as crianças e garantir a diversão. Além da hidratação e de uma alimentação adequada, o uso de protetor solar, chapéus e óculos de sol são passos simples e essenciais para evitar lesões nas regiões dos olhos.

Devido à exposição prolongada ao sol, ao calor excessivo e ao contato frequente com cloro, sal do mar e água contaminada, os riscos de complicações oculares aumentam. Alergias oculares desencadeadas pela proliferação de pólen e mofo, por exemplo, também são comuns do verão.

Embora não haja uma faixa etária exata em que os olhos sejam mais sensíveis, as crianças são mais mais suscetíveis a riscos oculares - justamente por serem mais vulneráveis e não possuírem todos os mecanismos de defesa completamente desenvolvidos. Alguns dos possíveis danos são desconfortos leves, como vermelhidão, coceira e sensibilidade à luz (fotofobia). Condições mais graves, como olho seco, conjuntivite e catarata, também podem ocorrer.

"Isso ocorre porque os raios solares podem danificar estruturas importantes do olho das crianças, como a córnea, o cristalino e a retina", explica a oftalmologista Liliana Nóbrega.

Menos telas

Outro fator que não está relacionado diretamente com a estação mas é mais frequente nas férias é o uso excessivo de telas. O estímulo constante das telas causa fadiga nos olhos e pode resultar, a longo prazo, em problemas, como síndrome do olho seco e miopia.

Por isso, a dica da oftalmologista é que os responsáveis fiquem atentos à quantidade de tela que as crianças tem acesso por dia, limitando a exposição de crianças com menos de três ano. Também é importante manter os olhos dos pequenos lubrificados com colírio, incentivar a ingestão de água e promover intervalos para descanso visual.

"Para reduzir ainda mais os riscos associados à exposição prolongada ao sol, é essencial usar bonés e chapéus, manter a hidratação e nunca olhar diretamente para o sol" Liliana Nóbrega - Oftalmologista

Alguns sinais incluem olhos vermelhos e irritados, coceira, lacrimejamento excessivo e sensibilidade à luz Crédito: Shutterstock

A oftalmologista Liliana Nóbrega também lembra que a proteção deve ser de acordo com a faixa etária da criança. Filtros solares, por exemplo, podem causar irritação ocular. Por isso, para minimizar os riscos, o aconselhado é escolher protetores específicos para os rostos dos pequenos e evitar aplicá-los nas pálpebras.

Já os óculos de sol devem possuir lentes de qualidade, que bloqueiem 100% dos raios UVA e UVB. "As polarizadas, por exemplo, reduzem o brilho de superfícies reflexivas, proporcionando maior nitidez e conforto visual. Já as lentes espelhadas refletem parte da luz, diminuindo sua intensidade antes de atingir os olhos", explica.

Outros cuidados para manutenção da saúde ocular, de acordo com a oftalmologista, incluem uma alimentação balanceada e atenção ao uso excessivo de telas.

"Alguns exemplos de nutrientes excelentes para a visão incluem os ácidos graxos ômega-3, presentes em peixes como salmão, que hidratam os olhos; luteína e zeaxantina, encontradas em vegetais verde-escuros e ovos; e o zinco que protege a retina, achado em castanhas e frutos-do-mar", indica Liliana Nóbrega.

Dicas de cuidados com os olhos das crianças no verão

Para oftalmologista Iara Tavares, médica do Centro Capixaba de Olhos (CCOlhos), os cuidados essenciais para proteger os olhos das crianças no verão envolvem o uso de óculos de sol e de natação, aplicação de protetor solar e atenção a alguns brinquedos. Brincadeiras sem supervisão com objetos pontiagudos podem lesionar o globo ocular.

A médica ainda alerta que a irritação nos olhos é comum após um dia inteiro curtindo praia ou piscina. O conselho, caso os sintomas avancem para coceira, irritação e acúmulo de secreção, é procurar um oftalmologista.

Dicas para cuidar dos olhos das crianças no verão: