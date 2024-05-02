Festa do interior: cidade do ES gasta quase R$ 1 milhão em 4 shows

No sentido horário: César Menotti e Fabiano, Bruno e Barretto, Raí Saia Rodada e Rick e Renner: atrações da 33ª Exposição Agropecuária de Castelo Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Castelo vai gastar um total de R$ 940 mil para bancar o cachê de quatro artistas que vão se apresentar na 33ª Exposição Agropecuária da cidade, que será realizada entre 1º e 4 de agosto, a dois meses das eleições municipais.

Apenas uma dupla sertaneja, formada por César Menotti e Fabiano, que se apresentará no dia 3 de agosto, vai embolsar R$ 320 mil. O segundo maior cachê será pago pela Prefeitura de Castelo ao cantor Raí Saia Rodada, que vai faturar R$ 290 mil. Ele sobe ao palco no dia 2.

O show de abertura, no dia 1º, será comandado por Rick e Renner, que cobraram R$ 170 pelo espetáculo. A atração nacional mais “barata” é a dupla Bruno e Barretto, que se apresenta no último dia da festa, em 4 de agosto. Valor do cachê: R$ 160 mil.

Indagado pela coluna sobre o custo dos quatro shows para o erário municipal, o prefeito João Paulo Nali (Republicanos) afirmou que as contas de Castelo estão em dia. “É uma cidade que terminou o ano de 2023 com 28,52% de investimentos na saúde dos 15% e de 37,57% na educação dos 25% dos limites constitucionais”.

Para ele, os shows acabam beneficiando a cidade. “Os eventos são uma forma de promoção social e econômica do município e cumprem seu papel trazendo retorno material e imaterial extraordinário. Castelo é a cidade do Estado com os maiores índices de investimento em saúde e educação e terminou o ano de 2023 com um superávit de 26 milhões de reais em caixa”, considerou.

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO ELEITORAL

Embora tenha a esperada repercussão política que certamente será apropriada pela atual administração municipal, a megafesta com quatro shows nacionais em Castelo, a dois meses das eleições municipais, não configura irregularidade de acordo com a legislação eleitoral.

Segundo explica o advogado Marcelo Nunes, especializado em Direito Eleitoral, a Lei 9.504/97 não proíbe esse tipo de evento pago com dinheiro público. No seu artigo 75, a lei diz que é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos nos três meses que antecedem as eleições.

A Prefeitura de Castelo contratou os quatro artistas entre os meses de janeiro e abril deste ano, portanto, dentro do prazo legal à luz da legislação eleitoral. “Somente em inaugurações que é vedada a contratação de shows, em festa da cidade não é”, pontua Marcelo Nunes.

João Paulo Nali está no seu primeiro mandato e, embora não admita publicamente que seja candidato à reeleição - “estou conversando com a comunidade sobre o tema”, pondera -, até os tapetes de Corpus Christi da cidade sabem que S. Exa. vai tentar o sonhado segundo mandato consecutivo.