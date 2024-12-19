Polícia prende suspeito de ser elo da facção criminosa TCP em Colatina

Foi preso na quarta-feira (18) em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , Jordan da Silva Santos, apontado, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, como elo da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no município. O indivíduo, segundo as corporações, também é suspeito de envolvimento em homicídios e de tentativas de homicídio na cidade.

Segundo a PM, quando as equipes chegaram para cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça, Jordan tentou fugir pelos fundos da casa. Um policial entrou no imóvel e efetuou a prisão. Um cão farejador localizou uma sacola escondida entre as telhas contendo 24 pedras de crack, 21 buchas e três tiras de maconha, todas prontas para venda, informou a Polícia Militar.

As polícias Militar e Civil não detalharam quais casos específicos estariam relacionados a Jordan. Ele também é apontado como sendo alvo de facções rivais na cidade. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, e, depois, encaminhado ao sistema prisional.