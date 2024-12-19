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Alta periculosidade

Polícia prende suspeito de ser elo da facção criminosa TCP em Colatina

Segundo a Polícia Civil, Jordan da Silva Santos também é suspeito de envolvimento em execuções e em tentativas de homicídio no município

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 10:09

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 dez 2024 às 10:09
Foi preso na quarta-feira (18) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Jordan da Silva Santos, apontado, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, como elo da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no município. O indivíduo, segundo as corporações, também é suspeito de envolvimento em homicídios e de tentativas de homicídio na cidade. 
Segundo a PM, quando as equipes chegaram para cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça, Jordan tentou fugir pelos fundos da casa. Um policial entrou no imóvel e efetuou a prisão. Um cão farejador localizou uma sacola escondida entre as telhas contendo 24 pedras de crack, 21 buchas e três tiras de maconha, todas prontas para venda, informou a Polícia Militar.
As polícias Militar e Civil não detalharam quais casos específicos estariam relacionados a Jordan. Ele também é apontado como sendo alvo de facções rivais na cidade. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, e, depois, encaminhado ao sistema prisional.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do suspeito, e o espaço segue aberto para eventuais posicionamentos. 

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