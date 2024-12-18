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Infraestrutura

ES vai investir R$ 264 milhões em estradas e barragens na área rural

Pacote de investimentos em obras e projetos de infraestrutura vai beneficiar 35 municípios capixabas para o próximo ano

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2024 às 18:27
Barragem Santa Julia, em São Roque do Canaã
Duas barragens serão construídas em Mantenópolis e João Neiva Crédito: Divulgação
Um pacote de investimentos no valor  de R$ 264,7 milhões vai beneficiar 35 municípios do Espírito Santo. Serão realizados obras e projetos de infraestrutura, como a pavimentação de 62,47 quilômetros de estradas, o recapeamento de 144,59 quilômetros de rodovias rurais existentes e a construção de duas barragens, visando ao desenvolvimento da área agrícola do Estado.
O investimento foi anunciado nesta quarta-feira (18) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). 
“Tudo o que foi anunciado já está com o recurso garantido. Não vamos ter tempo para concluir todos, mas o que não for concluído já estará bem encaminhado”, afirmou o governador Renato Casagrande (PSB).
Entre os investimentos previstos pelo Programa Caminhos do Campo, estão R$ 179,8 milhões para a construção de sete novos trechos de vias rurais em oito municípios. Outros R$ 72,2 milhões serão destinados ao recapeamento de 144,59 quilômetros de rodovias contemplando 18 municípios. O objetivo é melhorar o acesso e escoamento da produção agrícola. Ao todo, serão contemplados 362,25 quilômetros de vias em 35 municípios.
ES vai investir R$ 264 milhões em estradas e barragens na área rural
Já o Programa de Reservação Hídrica receberá investimentos de R$ 7,3 milhões para a construção de duas novas barragens nos municípios de Mantenópolis e João Neiva, de forma a garantir fornecimento de água para o setor agrícola.
 “A segurança hídrica também é uma prioridade. Com a construção de duas novas barragens, estaremos assegurando o abastecimento de água para a agricultura e para as comunidades rurais, contribuindo para a sustentabilidade do campo", completou o secretário de Agricultura, Enio Bergoli.
Municípios contemplados com investimentos
  • Afonso Cláudio
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibitirama
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • Vargem Alta
  • Viana.

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