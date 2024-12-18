ES vai investir R$ 264 milhões em estradas e barragens na área rural

Duas barragens serão construídas em Mantenópolis e João Neiva Crédito: Divulgação

Um pacote de investimentos no valor de R$ 264,7 milhões vai beneficiar 35 municípios do Espírito Santo . Serão realizados obras e projetos de infraestrutura, como a pavimentação de 62,47 quilômetros de estradas, o recapeamento de 144,59 quilômetros de rodovias rurais existentes e a construção de duas barragens, visando ao desenvolvimento da área agrícola do Estado.

O investimento foi anunciado nesta quarta-feira (18) pelo governo do Estado , por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

“Tudo o que foi anunciado já está com o recurso garantido. Não vamos ter tempo para concluir todos, mas o que não for concluído já estará bem encaminhado”, afirmou o governador Renato Casagrande (PSB).

Entre os investimentos previstos pelo Programa Caminhos do Campo, estão R$ 179,8 milhões para a construção de sete novos trechos de vias rurais em oito municípios. Outros R$ 72,2 milhões serão destinados ao recapeamento de 144,59 quilômetros de rodovias contemplando 18 municípios. O objetivo é melhorar o acesso e escoamento da produção agrícola. Ao todo, serão contemplados 362,25 quilômetros de vias em 35 municípios.

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Já o Programa de Reservação Hídrica receberá investimentos de R$ 7,3 milhões para a construção de duas novas barragens nos municípios de Mantenópolis e João Neiva, de forma a garantir fornecimento de água para o setor agrícola.

“A segurança hídrica também é uma prioridade. Com a construção de duas novas barragens, estaremos assegurando o abastecimento de água para a agricultura e para as comunidades rurais, contribuindo para a sustentabilidade do campo", completou o secretário de Agricultura, Enio Bergoli.

Municípios contemplados com investimentos