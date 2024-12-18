Assembleia do ES recebe autorização para dar posse a novo deputado

Assembleia Legislativa: ofício encaminhado pelo TRE informa sobre eleição de novo deputado Crédito: Ricardo Medeiros

O recebimento do documento, na noite desta quarta-feira (18), permite que seja iniciado o trâmite de posse do novo parlamentar. Com o reprocessamento promovido pelo tribunal, o ex-vereador da Serra Fábio Duarte (Rede) se elegeu deputado por média, no lugar de Allan Ferreira (Podemos), que deixa a cadeira de parlamentar para se tornar primeiro suplente de seu partido.

A recontagem de votos ocorreu no último dia 9, na sede do TRE-ES. Fábio Duarte chegou a disputar a Prefeitura da Serra em 2020, mas perdeu para Sergio Vidigal (PDT) no segundo turno. O redista foi o escolhido por 91.931 eleitores, o que equivale a 45% dos votos válidos.

Entenda a mudança

Conforme a Justiça Eleitoral, o Partido da Mulher Brasileira (PMB) fraudou a cota de gênero nas eleições de 2022, usando uma candidata laranja. O TRE anulou todos os votos recebidos pela sigla na corrida pela Assembleia.



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Isso provocou a recontagem do total de votos e o efeito da equação matemática afetou partidos e políticos que nada têm a ver com a fraude. Em resumo, o Podemos perdeu uma vaga na Casa de Leis e a Rede ganhou outra.

Assim, Fábio Duarte vai ficar com o mandato até então exercido por Allan Ferreira (Podemos). Mas Allan, como a colunista Letícia Gonçalves mostrou , não vai deixar o plenário.