O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Carlos Simões Fonseca, encaminhou um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), informando sobre a chegada de um novo deputado na Casa de Leis, após decisão que reprocessou os votos recebidos pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) nas eleições de 2022.
O recebimento do documento, na noite desta quarta-feira (18), permite que seja iniciado o trâmite de posse do novo parlamentar. Com o reprocessamento promovido pelo tribunal, o ex-vereador da Serra Fábio Duarte (Rede) se elegeu deputado por média, no lugar de Allan Ferreira (Podemos), que deixa a cadeira de parlamentar para se tornar primeiro suplente de seu partido.
A recontagem de votos ocorreu no último dia 9, na sede do TRE-ES. Fábio Duarte chegou a disputar a Prefeitura da Serra em 2020, mas perdeu para Sergio Vidigal (PDT) no segundo turno. O redista foi o escolhido por 91.931 eleitores, o que equivale a 45% dos votos válidos.
Entenda a mudança
Conforme a Justiça Eleitoral, o Partido da Mulher Brasileira (PMB) fraudou a cota de gênero nas eleições de 2022, usando uma candidata laranja. O TRE anulou todos os votos recebidos pela sigla na corrida pela Assembleia.
Assembleia do ES recebe autorização para dar posse a novo deputado
Isso provocou a recontagem do total de votos e o efeito da equação matemática afetou partidos e políticos que nada têm a ver com a fraude. Em resumo, o Podemos perdeu uma vaga na Casa de Leis e a Rede ganhou outra.
Assim, Fábio Duarte vai ficar com o mandato até então exercido por Allan Ferreira (Podemos). Mas Allan, como a colunista Letícia Gonçalves mostrou, não vai deixar o plenário.
Allan vai passar a figurar como primeiro suplente do Podemos na Casa. Como outro deputado do partido, Lucas Scaramussa, foi eleito prefeito de Linhares e tomará posse no próximo dia 1º, Allan vai ocupar a vaga dele na Assembleia.