Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

Assembleia do ES recebe autorização para dar posse a novo deputado

Com reprocessamento promovido pelo TRE, após anulação de votos do PMB, o ex-vereador Fábio Duarte se elegeu deputado por média, no lugar de Allan Ferreira

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 20:16

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

18 dez 2024 às 20:16
Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa: ofício encaminhado pelo TRE informa sobre eleição de novo deputado Crédito: Ricardo Medeiros
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Carlos Simões Fonseca, encaminhou um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), informando sobre a chegada de um novo deputado na Casa de Leis, após decisão que reprocessou os votos recebidos pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) nas eleições de 2022
O recebimento do documento, na noite desta quarta-feira (18), permite que seja iniciado o trâmite de posse do novo parlamentar. Com o reprocessamento promovido pelo tribunal, o ex-vereador da Serra Fábio Duarte (Rede) se elegeu deputado por média, no lugar de Allan Ferreira (Podemos), que deixa a cadeira de parlamentar para se tornar primeiro suplente de seu partido.
A recontagem de votos ocorreu no último dia 9, na sede do TRE-ES. Fábio Duarte chegou a disputar a Prefeitura da Serra em 2020, mas perdeu para Sergio Vidigal (PDT) no segundo turno. O redista foi o escolhido por 91.931 eleitores, o que equivale a 45% dos votos válidos.

Entenda a mudança

Conforme a Justiça Eleitoral, o Partido da Mulher Brasileira (PMB) fraudou a cota de gênero nas eleições de 2022, usando uma candidata laranja. O TRE anulou todos os votos recebidos pela sigla na corrida pela Assembleia.
Assembleia do ES recebe autorização para dar posse a novo deputado
Isso provocou a recontagem do total de votos e o efeito da equação matemática afetou partidos e políticos que nada têm a ver com a fraude. Em resumo, o Podemos perdeu uma vaga na Casa de Leis e a Rede ganhou outra.
Assim, Fábio Duarte vai ficar com o mandato até então exercido por Allan Ferreira (Podemos). Mas Allan, como a colunista Letícia Gonçalves mostrou, não vai deixar o plenário.
Allan vai passar a figurar como primeiro suplente do Podemos na Casa. Como outro deputado do partido, Lucas Scaramussa, foi eleito prefeito de Linhares e tomará posse no próximo dia 1º, Allan vai ocupar a vaga dele na Assembleia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES espírito santo Política Deputado TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados