Recontagem de votos provoca dança das cadeiras na Assembleia do ES

O Partido da Mulher Brasileira (PMB), de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), fraudou a cota de gênero na eleição para o cargo de deputado estadual em 2022 no Espírito Santo. Ironicamente, justamente o PMB utilizou uma candidatura feminina laranja, segundo decisão da Justiça Eleitoral. Tal decisão levou à anulação dos votos recebidos pela sigla, à recontagem de votos do pleito
e a um efeito borboleta que vai mudar a configuração da Assembleia Legislativa.
O destino de políticos que não têm nada a ver com a história foi afetado. O ex-vereador da Serra Fábio Duarte (Rede) vai assumir o mandato no lugar de Allan Ferreira (Podemos). Mas Allan não vai sair da Assembleia. Há outra vaga de deputado "reservada" para ele. É que Allan Ferreira, com a recontagem, torna-se o primeiro suplente do Podemos.
Outro deputado estadual do partido, Lucas Scaramussa, foi eleito prefeito de Linhares
. No mês que vem, vai deixar o mandato para chefiar a cidade do Norte do estado. Assim, Allan entra na vaga de Scaramussa.
Quem perde, ou deixa de ganhar, com essa dança das cadeiras, na verdade, é o até então primeiro suplente do Podemos, que passa a ser o segundo suplente: o vereador de Vila Velha Anadelso Pereira.
E mais: se Anadelso entrasse na vaga de Scaramussa, uma cadeira surgiria na Câmara de Vila Velha a partir de janeiro e seria preenchida por George Pereira Alves, primeiro suplente do Podemos na disputa municipal.
Nas redes sociais, George já havia até comemorado: "Em janeiro de 2025 estarei assumindo minha cadeira na Câmara Municipal de Vila Velha! Isso será possível porque Anadelso Pereira, eleito vereador pelo nosso partido, assumirá o cargo de deputado estadual com a eleição de Lucas Scaramussa para prefeito de Linhares".
No dia 18 de outubro, George foi nomeado subsecretário de Empreendedorismo da Prefeitura de Vila Velha. Ele ainda pode virar vereador, se Anadelso for escalado para o secretariado do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos).
O que Fábio Duarte, Allan, Anadelso e George têm a ver com a fraude praticada pelo Partido da Mulher Brasileira? Nada. Os partidos deles não coligaram com o PMB, coligações nem são mais permitidas na eleição para o parlamento.
O que ocorreu foi uma mera questão matemática que afetou o quociente eleitoral e provocou uma singela mudança nos números e percentuais. Mudança que poderia ser não tão singela assim.
Allan Ferreira, embora vá permanecer na Assembleia, lamentou as regras que levaram à condução e ao desfecho do caso: "Isso tem que ser revisto, mudou todo um cronograma de possibilidades. Graças a Deus não fui prejudicado".
O mandato dos deputados estaduais eleitos em 2022 começou em 1º de fevereiro de 2023 e segue até 31 de janeiro de 2027.