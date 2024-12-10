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Efeito borboleta

Recontagem de votos provoca dança das cadeiras na Assembleia do ES

Fábio Duarte (Rede) vai assumir mandato de Allan Ferreira (Podemos), mas Allan vai permanecer na Casa. Quem perdeu com essa história foi um vereador de Vila Velha

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 03:15

Públicado em 

10 dez 2024 às 03:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou proposta que define sexo como critério no esporte
Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo  Crédito: Ellen Campanharo/ Ales
O Partido da Mulher Brasileira (PMB), de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), fraudou a cota de gênero na eleição para o cargo de deputado estadual em 2022 no Espírito Santo. Ironicamente, justamente o PMB utilizou uma candidatura feminina laranja, segundo decisão da Justiça Eleitoral. Tal decisão levou à anulação dos votos recebidos pela sigla, à recontagem de votos do pleito e a um efeito borboleta que vai mudar a configuração da Assembleia Legislativa.
O destino de políticos que não têm nada a ver com a história foi afetado. O ex-vereador da Serra Fábio Duarte (Rede) vai assumir o mandato no lugar de Allan Ferreira (Podemos). Mas Allan não vai sair da Assembleia. Há outra vaga de deputado "reservada" para ele. É que Allan Ferreira, com a recontagem, torna-se o primeiro suplente do Podemos.
Outro deputado estadual do partido, Lucas Scaramussa, foi eleito prefeito de Linhares. No mês que vem, vai deixar o mandato para chefiar a cidade do Norte do estado. Assim, Allan entra na vaga de Scaramussa.
Quem perde, ou deixa de ganhar, com essa dança das cadeiras, na verdade, é o até então primeiro suplente do Podemos, que passa a ser o segundo suplente: o vereador de Vila Velha Anadelso Pereira.
Antes da recontagem de votos, Anadelso é quem tinha a prerrogativa de ficar com a cadeira de Scaramussa na Assembleia. Reeleito vereador do município canela-verde em 2024, ele teria que escolher entre permanecer na Câmara ou assumir o mandato no Legislativo estadual. Agora, não tem essa opção.
E mais: se Anadelso entrasse na vaga de Scaramussa, uma cadeira surgiria na Câmara de Vila Velha a partir de janeiro e seria preenchida por George Pereira Alves, primeiro suplente do Podemos na disputa municipal.
Nas redes sociais, George já havia até comemorado: "Em janeiro de 2025 estarei assumindo minha cadeira na Câmara Municipal de Vila Velha! Isso será possível porque Anadelso Pereira, eleito vereador pelo nosso partido, assumirá o cargo de deputado estadual com a eleição de Lucas Scaramussa para prefeito de Linhares".
No dia 18 de outubro, George foi nomeado subsecretário de Empreendedorismo da Prefeitura de Vila Velha. Ele ainda pode virar vereador, se Anadelso for escalado para o secretariado do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos).
O que Fábio Duarte, Allan, Anadelso e George têm a ver com a fraude praticada pelo Partido da Mulher Brasileira? Nada. Os partidos deles não coligaram com o PMB, coligações nem são mais permitidas na eleição para o parlamento.
O que ocorreu foi uma mera questão matemática que afetou o quociente eleitoral e provocou uma singela mudança nos números e percentuais. Mudança que poderia ser não tão singela assim.
"O PMB frauda a cota feminina, o que é um absurdo, e, se o Lucas não tivesse sido eleito (prefeito), eu perderia o mandato sem ter feito nada errado. Isso é outro absurdo"
Allan Ferreira (Podemos) - Deputado estadual
Allan Ferreira, embora vá permanecer na Assembleia, lamentou as regras que levaram à condução e ao desfecho do caso: "Isso tem que ser revisto, mudou todo um cronograma de possibilidades. Graças a Deus não fui prejudicado".
O mandato dos deputados estaduais eleitos em 2022 começou em 1º de fevereiro de 2023 e segue até 31 de janeiro de 2027. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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