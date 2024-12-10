Recontagem de votos provoca dança das cadeiras na Assembleia do ES

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/ Ales

O destino de políticos que não têm nada a ver com a história foi afetado. O ex-vereador da Serra Fábio Duarte (Rede) vai assumir o mandato no lugar de Allan Ferreira (Podemos). Mas Allan não vai sair da Assembleia. Há outra vaga de deputado "reservada" para ele. É que Allan Ferreira, com a recontagem, torna-se o primeiro suplente do Podemos.

Outro deputado estadual do partido, Lucas Scaramussa , foi eleito prefeito de Linhares . No mês que vem, vai deixar o mandato para chefiar a cidade do Norte do estado. Assim, Allan entra na vaga de Scaramussa.

Quem perde, ou deixa de ganhar, com essa dança das cadeiras, na verdade, é o até então primeiro suplente do Podemos, que passa a ser o segundo suplente: o vereador de Vila Velha Anadelso Pereira.

Antes da recontagem de votos, Anadelso é quem tinha a prerrogativa de ficar com a cadeira de Scaramussa na Assembleia. Reeleito vereador do município canela-verde em 2024, ele teria que escolher entre permanecer na Câmara ou assumir o mandato no Legislativo estadual. Agora, não tem essa opção.

E mais: se Anadelso entrasse na vaga de Scaramussa, uma cadeira surgiria na Câmara de Vila Velha a partir de janeiro e seria preenchida por George Pereira Alves, primeiro suplente do Podemos na disputa municipal.

Nas redes sociais, George já havia até comemorado: "Em janeiro de 2025 estarei assumindo minha cadeira na Câmara Municipal de Vila Velha! Isso será possível porque Anadelso Pereira, eleito vereador pelo nosso partido, assumirá o cargo de deputado estadual com a eleição de Lucas Scaramussa para prefeito de Linhares".

No dia 18 de outubro, George foi nomeado subsecretário de Empreendedorismo da Prefeitura de Vila Velha. Ele ainda pode virar vereador, se Anadelso for escalado para o secretariado do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos).

O que Fábio Duarte, Allan, Anadelso e George têm a ver com a fraude praticada pelo Partido da Mulher Brasileira? Nada. Os partidos deles não coligaram com o PMB, coligações nem são mais permitidas na eleição para o parlamento.

O que ocorreu foi uma mera questão matemática que afetou o quociente eleitoral e provocou uma singela mudança nos números e percentuais. Mudança que poderia ser não tão singela assim.

"O PMB frauda a cota feminina, o que é um absurdo, e, se o Lucas não tivesse sido eleito (prefeito), eu perderia o mandato sem ter feito nada errado. Isso é outro absurdo" Allan Ferreira (Podemos) - Deputado estadual

Allan Ferreira, embora vá permanecer na Assembleia, lamentou as regras que levaram à condução e ao desfecho do caso: "Isso tem que ser revisto, mudou todo um cronograma de possibilidades. Graças a Deus não fui prejudicado".