Your browser does not support the audio element. Vila Velha fecha quiosque com minipalco e quer fim de concessão do local

A Prefeitura de Vila Velha interditou temporariamente o Quiosque Vitalino, na Praia de Itaparica, na orla do município. A ação aconteceu na manhã deste domingo (29) após uma fiscalização municipal identificar uma série de infrações no local. Segundo a administração, mesas e cadeiras do espaço foram recolhidas, e não seria a primeira vez que o estabelecimento infringe as regras. A administração do município citou, em nota, que ocorrem recorrentes infrações no espaço, e informou que vai pedir a cassação do contrato.

A subsecretária da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, conversou com o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, e disse que uma tenda do quiosque ocupava um espaço maior do que o permitido. Segundo ela, no sábado (28) a cozinha já havia sido interditada pela vigilância sanitária. Em nota, a prefeitura explicou que foram encontrados alimentos sem procedência, sem identificação e validade, além de um ambiente de manipulação inadequado, sujo e sem organização.

"Nesse momento, a gente chama de suspensão temporária e, possivelmente, porque ele está com prazo ainda correndo, provavelmente, teremos a cassação da concessão do quiosque. Lembrando que aqui é uma área pública, que foi dada a concessão para utilização. Mas lembrando que aqui é uma área pública, que foi dada a concessão, então tem que seguir as regras do município. Agora aqui está fechado com tapume e foi a ação mais energética que já aconteceu nesse quiosque", explicou a subsecretária.

Ainda segundo a prefeitura, a quantidade de cadeiras e mesas também ultrapassava o número permitido pelas regras do município. Algumas eram colocadas até no calçadão, e bancos ficavam perto da área de restinga, podendo estar descumprindo uma lei ambiental, conforme a administração.

Regras descumpridas pelo Quiosque do Vitalino, segundo a Prefeitura de Vila Velha:

Havia 92 mesas, sendo 50 a quantidade permitida

Espaço tinha 478 cadeiras, sendo 200 a quantidade liberada

Foram flagrados 49 bancos rodeando 19 mesas, sendo que não é permitido lounge (mesas rodeadas por bancos de madeira)

Havia um minipalco, que não é permitido.

Três tendas foram instaladas no espaço – é permitido somente uma.



Quiosque Vitalino é interditado pela Prefeitura de Vila Velha por infringir regras. Crédito: Reprodução | Rede Social

“A área protegida, delimitada por mourões e sisais, foi alterada, causando a regressão da área estabelecida pela Prefeitura. Essa ação configura possíveis infrações à Lei nº 12.651/2012, conhecida como Código Florestal Brasileiro, que define as restingas como Áreas de Preservação Permanente (APP) e proíbe a supressão, o uso e a ocupação do solo nesses locais”, explicou a prefeitura em publicação no próprio site sobre a questão ambiental.

Conforme apuração da TV Gazeta, será solicitada pela Prefeitura de Vila Velha a recuperação da área de restinga. Na galeria abaixo, montada com imagens enviadas pela prefeitura, é possível ver o antes e depois. As plantas chegavam até pouco depois do poste, mas depois de um tempo houve retração.

Prefeitura irá pedir que o proprietário recupera a restinga.

O Quiosque do Vitalino já havia sido notificado na sexta-feira (27) para regulamentar os serviços após uma ação de fiscalização. No mesmo dia, mesas e cadeiras também foram levadas. “Ainda foi identificado que havia dois banheiros químicos instalados pelo proprietário sem solicitação da Prefeitura, o que contraria as normas vigentes. Os banheiros foram retirados pela fiscalização", informou a administração municipal.

Reclamações e notificações

A administração da cidade informou ainda que há um recorrente desrespeito à ordem pública, com constantes reclamações de moradores da vizinha por causa de barulho e da confusão provocados pelo Quiosque do Vitalino.

"A Prefeitura de Vila Velha, por meio dos seus órgãos de fiscalização, já fez diversas notificações e ofereceu todas as condições para que o proprietário do estabelecimento se enquadra-se dentro da legislação, como fazem os demais quiosques da orla, porém, o que vem se registando é um constante desrespeito às normais municipais e federais", disse a prefeitura.

Entre os desrespeito as normas, é destacado na nota a Portaria Municipal, de 20 de dezembro deste ano, que dispõe sobre medidas que devem ser adotados durante o Réveillon de 2025. Ao todo, segundo a prefeitura, Bruno Vitalino, dono do espaço, possui 15 boletins de ocorrência ligados ao não cumprimento de regras e leis no quiosque.

"Destaque para o BU42035994 de 2020, quando o proprietário foi conduzido pela Guarda Municipal de Vila Velha por desobediência, resistência e desacato. Em 02 de janeiro de 2020 o Quiosque do Vitalino também foi interditado, pois realizou no Réveillon daquele ano queima de fogos, que resultou em uma explosão e em pessoas feridas", explicou a prefeitura.

O que diz a defesa do Quiosque do Vitalino

Em nota, a defesa do proprietário do estabelecimento, realizada pelo advogado Rodrigo Fabres, informou que o Quiosque do Vitalino está tomando conhecimento do procedimento administrativo em andamento. "Reiteramos nosso compromisso em preservar a continuidade das atividades da empresa e garantir a manutenção da relação de emprego dos trabalhadores.", frisou.

O advogado disse que a atuação da defesa será pautada pela adoção de todas as providências cabíveis no âmbito judicial, sempre com objetivo de resguardar os direitos de todas as partes envolvidas. "Maiores esclarecimentos serão oportunamente divulgados, conforme o avanço do caso", explicou.