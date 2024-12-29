Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Casal é preso após matar mulher em praia no Sul do ES e fugir para SP

Jovem de 23 anos foi assassinada na praia em Marataízes em 21 de novembro deste ano; na época do crime, suspeitos roubaram cartões dela e foram para São Paulo

Publicado em 29 de Dezembro de 2024 às 09:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 dez 2024 às 09:29
Casal é preso após roubar e matar mulher no Sul do ES e fugir para SP
Casal é preso após roubar e matar mulher no Sul do ES e fugir para SP Crédito: Polícia Civil
Um homem de 32 anos e uma mulher de 39 anos foram presos no último sábado (28), em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Eles são suspeitos de roubar e matar uma mulher em Marataízes, no Litoral Sul capixaba, em novembro deste ano. Após o crime, o casal fugiu Limeira, em São Paulo, com cartões que roubaram da vítima.
Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, o mandado de prisão temporária foi cumprido no município de Bom Jesus do Norte após o casal ser monitorado. Ele explicou que os suspeitos ficaram em Limeira (SP) até sexta-feira (27), quando iniciaram a viagem de volta para o Espírito Santo. Assim que o veículo em que eles estavam entrou no Estado, os dois foram presos por policiais militares que os aguardavam.
Além de policiais de Marataízes, a ação contou com apoio de agentes da Delegacia de Polícia de Guarapari, além da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Cerco Inteligente da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão Regional de Alegre, e, depois, encaminhados ao sistema prisional.

Sobre o crime

Juliana Santos de Carvalho, de 23 anos, foi encontrada na manhã do dia 22 de novembro, na areia da praia que fica na Lagoa do Siri. Segundo a apuração da Polícia Civil, os suspeitos eram conhecidos da vítima e passaram o dia 21 na casa da vítima, em Guarapari, durante todo o dia. Eles, inclusive, fizeram compras com o cartão da jovem em um supermercado da cidade.
No início da noite, conforme apurou a polícia, os suspeitos e a vítima saíram de Guarapari e foram para o local onde o crime aconteceu. A vítima foi morta com quatro golpes de faca. Após o crime, os suspeitos pegaram os cartões bancários e o celular de Juliana e fugiram para a cidade de Limeira, onde o homem morava.
A motivação do crime, segundo o delegado, segue em apuração, mas a suspeita é de que a vítima tenha tido uma briga há cerca de um mês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil Bom Jesus do Norte São Paulo (SP) Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados