Casal é preso após matar mulher em praia no Sul do ES e fugir para SP

Um homem de 32 anos e uma mulher de 39 anos foram presos no último sábado (28), em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Eles são suspeitos de roubar e matar uma mulher em Marataízes, no Litoral Sul capixaba, em novembro deste ano. Após o crime, o casal fugiu Limeira, em São Paulo, com cartões que roubaram da vítima.
Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, o mandado de prisão temporária foi cumprido no município de Bom Jesus do Norte após o casal ser monitorado. Ele explicou que os suspeitos ficaram em Limeira (SP) até sexta-feira (27), quando iniciaram a viagem de volta para o Espírito Santo. Assim que o veículo em que eles estavam entrou no Estado, os dois foram presos por policiais militares que os aguardavam.
Além de policiais de Marataízes, a ação contou com apoio de agentes da Delegacia de Polícia de Guarapari, além da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Cerco Inteligente da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão Regional de Alegre, e, depois, encaminhados ao sistema prisional.
Sobre o crime
Juliana Santos de Carvalho, de 23 anos, foi encontrada na manhã do dia 22 de novembro, na areia da praia que fica na Lagoa do Siri. Segundo a apuração da Polícia Civil, os suspeitos eram conhecidos da vítima e passaram o dia 21 na casa da vítima, em Guarapari, durante todo o dia. Eles, inclusive, fizeram compras com o cartão da jovem em um supermercado da cidade.
No início da noite, conforme apurou a polícia, os suspeitos e a vítima saíram de Guarapari e foram para o local onde o crime aconteceu. A vítima foi morta com quatro golpes de faca. Após o crime, os suspeitos pegaram os cartões bancários e o celular de Juliana e fugiram para a cidade de Limeira, onde o homem morava.
A motivação do crime, segundo o delegado, segue em apuração, mas a suspeita é de que a vítima tenha tido uma briga há cerca de um mês.