Casal é preso após matar mulher em praia no Sul do ES e fugir para SP

Casal é preso após roubar e matar mulher no Sul do ES e fugir para SP Crédito: Polícia Civil

Um homem de 32 anos e uma mulher de 39 anos foram presos no último sábado (28), em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Eles são suspeitos de roubar e matar uma mulher em Marataízes , no Litoral Sul capixaba, em novembro deste ano. Após o crime, o casal fugiu Limeira, em São Paulo , com cartões que roubaram da vítima.

Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, o mandado de prisão temporária foi cumprido no município de Bom Jesus do Norte após o casal ser monitorado. Ele explicou que os suspeitos ficaram em Limeira (SP) até sexta-feira (27), quando iniciaram a viagem de volta para o Espírito Santo. Assim que o veículo em que eles estavam entrou no Estado, os dois foram presos por policiais militares que os aguardavam.

Além de policiais de Marataízes, a ação contou com apoio de agentes da Delegacia de Polícia de Guarapari, além da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Cerco Inteligente da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão Regional de Alegre, e, depois, encaminhados ao sistema prisional.

Sobre o crime

No início da noite, conforme apurou a polícia, os suspeitos e a vítima saíram de Guarapari e foram para o local onde o crime aconteceu. A vítima foi morta com quatro golpes de faca. Após o crime, os suspeitos pegaram os cartões bancários e o celular de Juliana e fugiram para a cidade de Limeira, onde o homem morava.