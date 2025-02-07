Homem joga pedra contra carro em movimento e acaba preso na Praia da Costa

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após arremessar uma pedra contra o para-brisa de um carro em movimento na Praia da Costa, em Vila Velha , nesta sexta-feira (7).

O crime foi registrado por câmeras de segurança (veja acima). O suspeito aparece caminhando pela Avenida Hugo Musso segurando uma pedra. Em determinado momento, ele joga contra o veículo que trafega pelo trecho.

“O impacto poderia ter causado uma tragédia. Felizmente, a vítima estava sozinha no carro e não sofreu ferimentos. Embora o autor a tenha lançado com muita força, assumindo o risco do resultado (dolo eventual), a pedra não transfixou o para-brisa, resultando em danos materiais”, explicou o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti.

Após diligências intensas e a análise das imagens, o suspeito foi localizado e preso.

Episódio grave

“O caso nos faz relembrar um episódio trágico ocorrido em Vila Velha no ano de 2018, quando uma empresária foi brutalmente assassinada por um morador em situação de rua, que a atacou com um vergalhão . O crime gerou grande comoção”, lembrou o delegado Marcelo Cavalcanti.

O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e está à disposição da Justiça.

Advogada já levou pedrada no ES

Em julho de 2023, a advogada Michaella Zukoski, de 26 anos, sofreu afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha.