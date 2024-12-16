Quando o paralelepípedo pegou no lado esquerdo da cabeça da advogada, houve um afundamento de crânio. Foram diversas cirurgias e cuidados com o olho até que, em dezembro de 2023, um oftalmologista informou que ela estava com um edema ocular – inchaço localizado. Por causa dele, além da perda total da visão lateral causa pelo acidente, o olho esquerdo também ficou com a parte central deformada, conforme Michaella explicou em vídeo publicado em uma rede social (veja acima).

A ajuda poderia ter vindo com injeções oculares, processo negado pelo plano de saúde em dezembro de 2023. “Dei entrada, mas eles me negaram três vezes. Entrei na Justiça também com uma liminar para a Unimed custear”, explicou a Michaella.

Para obter ajuda, a advogada ficou por quatro meses nos Estados Unidos, com visto de saúde iniciado em julho deste ano, após arrecadar dinheiro por uma vaquinha na internet. Lá, realizou em consultas com oftalmologistas, cirurgiões plásticos, neurologistas e cirurgião bucomaxilofacial. Em terras norte-americanas, ela soube da permanência do problema.

Your browser does not support the audio element. Advogada que levou pedrada no ES é diagnosticada com perda permanente da visão

Pedido negado pela Unimed das injeções para tratamento da advogada Michaella Zukowski. Crédito: Arquivo pessoal

Segundo os especialistas que a atenderam, uma pele se criou em volta do edema. Devido à espessura, qualquer injeção no local agora pode causar danos mais sérios, como uma hemorragia.

"Nas duas últimas semanas deixei meu celular cair porque eu não vi a mesa. São coisas simples do dia a dia que você se pega chorando porque eu não vi a mesa. É muito difícil para mim durante 25 anos enxergar e agora não ver do mesmo jeito" Michaella Zukoski - Advogada

Michaella explicou em entrevista por telefone para A Gazeta que, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os planos podem cobrir tratamento para degeneração macular em casos de questões causadas por velhice e pessoas que nasceram com o problema.

“Sobre outros casos é algo muito vasto, existem jurisprudências que a justiça fez a Unimed acatar, só que até hoje eu não tive a resposta”, contou.

Visão afetada

O inchaço dentro do olho causou a perda total da visão lateral inferior. Nesse lado, Michaella vê tudo preto. Já a visão central também foi afetada.

"A visão central do meu olho esquerdo torceu tanto que se cubro o (olho) direito, vejo a pessoa como se fosse um C, a pessoa fica amassada. Não consigo ver só com o olho esquerdo. Eu não conseguiria dirigir, eu não consigo ler, eu não consigo fazer nada" Michaella Zukoski - Advogada

Se acostumar com a situação está sendo um dia de cada vez para a jovem. Construir uma nova vida baseada na forma como, literalmente, vê o mundo faz ela se sentir mais forte, mas, ao mesmo tempo, injustiçada.

O sentimento vem de saber que teriam chances de viver um cenário diferente. De acordo com a advogada, era 99% de chance do resultado das injeções serem positivas caso tivessem sido aplicadas em dezembro de 2023, quando foi descoberto o edema.

Agora ela teme que o tecido não cresça mais e prejudique a visão. Entre o penúltimo e o último exame, ele dobrou de tamanho.

“A Michaella de antes é totalmente diferente da de hoje. Eu tenho essa força que veio dentro de mim, que cresceu dentro de mim. Então eu fico feliz por mais que eu também fique triste pela situação que eu tô vivendo”, analisou.

Vaquinha

Para custear o tratamento na clínica americana, Michaella recorreu a ajuda na internet. Ela abriu uma vaquinha e conseguiu arrecadar o valor para marcar exames na Mayo Clinic, em Minnesota, referência no tratamento ocular, em menos tempo do que ela imaginava.

A advogada Michaella Zukowski levou pedrada dentro de carro em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

“Como o povo brasileiro se uniu para poder me ajudar numa situação que na eu não te teria como, eu não teria como mover esse valor todo para poder estar lá durante esses meses. É muito bacana ver toda essa comunidade”, explicou a advogada.

Relembre o caso

No dia 8 de julho de 2023, a advogada, que tinha 25 anos, seguia em um carro com o pai e o irmão para Minas Gerais para o enterro do avô. A caminho, um homem jogou um PAVs – usado em calçamentos e conhecido como paralelepípedo – em direção ao veículo que quebrou o vidro da frente e pegou no rosto de dela.

"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, acertando o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM na época.

O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. Ferida, Michaella foi socorrida pelo pai e o irmão e levada para o hospital particular da Praia da Costa, e depois foi transferida para um hospital particular de Vitória, onde permaneceu internada.

Unimed

Em nota, a Unimed Vitória informou que o procedimento não foi autorizado, pois a indicação feita para o uso da medicação pela paciente não se enquadra na Diretriz de Utilização, que trata dos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

"A cooperativa reafirma seu compromisso em seguir todas as normas para garantir um atendimento justo e de qualidade a seus clientes", frisou.