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Em Jardim da Penha

Advogado que atirou em clientes com airsoft deve manter distância de bar em Vitória

Wolmir José Rodrigues Filho havia sido detido pela PM e levado para delegacia, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal e dano

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 12:58

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 dez 2024 às 12:58
A Justiça determinou que o advogado preso após disparar com arma de airsoft contra clientes de um bar em Jardim da Penha, Vitória, mantenha distância de 200 metros do estabelecimento bem como de funcionários e outros frequentadores. Wolmir José Rodrigues Filho, de 49, foi detido no sábado (14) após uma confusão na Rua Amaro Severino da Silva. Da varanda de casa, ele começou a atirar com o armamento costumeiramente usado para jogos e feriu três pessoas, além de danificar o vidro de um carro estacionado. Veja vídeo:
A decisão foi emitida ainda no domingo (15) durante plantão Judiciário. A juíza Jaqueline Teixeira da Silva negou a conversão em prisão preventiva e afirmou que a "fixação de medidas cautelares é suficiente". O advogado fica, portanto, proibido de "se aproximar e de manter qualquer tipo de contato com a requerente/representante, funcionários e clientes do estabelecimento onde ocorreu o fato, mantendo a distância de 200 metros".
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Wolmir recebeu alvará de soltura na tarde desta segunda-feira (16) para liberação do presídio. 
Procurada por A Gazeta, a Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Espírito Santo (OAB-ES) informou que acompanha o caso e "busca informações para tomar as providências cabíveis, observando as prerrogativas da advocacia e as normas do Código de Ética e Disciplina". A reportagem também tenta localizar a defesa do advogado e o espaço segue aberto para manifestação.
Pelo menos três pessoas ficaram feridas em Jardim da Penha, na Capital.
Cliente de bar exibe ferimento causado por disparo de arma de airsoft Crédito: Reprodução
No dia da confusão, o advogado foi detido pela Polícia Militar e levado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal e dano. Após o procedimento, foi encaminhado ao sistema prisional.

O que diz a administração do bar

"O Bar Pimenta Carioca, reconhecido como um ponto de encontro acolhedor e de qualidade, informa que opera rigorosamente em conformidade com os termos de seu alvará de funcionamento, cumprindo integralmente o horário permitido para a exibição de música ao vivo, não havendo registros de reclamações.

Vale destacar que o cliente envolvido nos recentes acontecimentos sempre frequentou nosso estabelecimento acompanhado de seus familiares, sem qualquer registro de incidentes anteriores.

Em relação aos fatos amplamente divulgados pela imprensa, esclarecemos que os lamentáveis eventos se desencadearam desde a última quinta-feira, resultando em prejuízos materiais, além de riscos à integridade física de nossos funcionários e clientes.

Diante dessa situação, e em respeito à segurança de todos, solicitamos e obtivemos medidas protetivas deferidas pela Justiça, com o objetivo de salvaguardar nossos colaboradores e frequentadores.

Reiteramos nosso compromisso com o cumprimento das normas legais e a prestação de um serviço de excelência, sempre priorizando a segurança e o bem-estar de todos. Confiamos no respeito às decisões do Poder Público e seguimos empenhados em oferecer experiências positivas para nossos clientes.

Seguimos com determinação para virar esta página e continuar proporcionando momentos de qualidade."

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