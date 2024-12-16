Advogado que atirou em clientes com airsoft deve manter distância de bar em Vitória

"O Bar Pimenta Carioca, reconhecido como um ponto de encontro acolhedor e de qualidade, informa que opera rigorosamente em conformidade com os termos de seu alvará de funcionamento, cumprindo integralmente o horário permitido para a exibição de música ao vivo, não havendo registros de reclamações.

Vale destacar que o cliente envolvido nos recentes acontecimentos sempre frequentou nosso estabelecimento acompanhado de seus familiares, sem qualquer registro de incidentes anteriores.

Em relação aos fatos amplamente divulgados pela imprensa, esclarecemos que os lamentáveis eventos se desencadearam desde a última quinta-feira, resultando em prejuízos materiais, além de riscos à integridade física de nossos funcionários e clientes.

Diante dessa situação, e em respeito à segurança de todos, solicitamos e obtivemos medidas protetivas deferidas pela Justiça, com o objetivo de salvaguardar nossos colaboradores e frequentadores.

Reiteramos nosso compromisso com o cumprimento das normas legais e a prestação de um serviço de excelência, sempre priorizando a segurança e o bem-estar de todos. Confiamos no respeito às decisões do Poder Público e seguimos empenhados em oferecer experiências positivas para nossos clientes.

Seguimos com determinação para virar esta página e continuar proporcionando momentos de qualidade."