Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Santa Clara

Cobrador é preso após confusão por causa de som alto em Vila Velha

Moradores disseram que o homem era responsável pelo aparelho de som do evento e teria sido espancado pelos policiais; Polícia Militar nega as acusações

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2024 às 18:49
Um cobrador de ônibus, de 39 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Militar em um baile clandestino no bairro Santa Clara, em Vila Velha, na noite de sábado (23). De acordo com moradores, o homem era responsável pelo aparelho de som do evento e foi espancado pelos policiais antes de ser levado ao hospital e, posteriormente, à delegacia. A polícia nega as acusações.
Segundo a PM, uma equipe foi acionada após denúncias de moradores sobre tráfico de drogas, som alto e a presença de pessoas armadas no local. Ao chegarem, os policiais constataram o som alto vindo de uma residência e pediram para que fosse desligado.
O cobrador teria reagido à abordagem, insultando e avançando contra os agentes, o que resultou na necessidade do uso de "técnicas de contenção e instrumentos não letais", conforme informou a corporação.
Moradores registraram parte da ação e afirmaram que houve abuso de autoridade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, policiais aparecem tentando abrir o portão da casa onde o equipamento de som estava. Após entrarem, testemunhas relataram que o homem foi imobilizado e agredido na sala do imóvel durante cerca de 20 minutos com coronhadas, balas de borracha e chutes.

Veja Também

Policial militar é preso após agredir delegado durante blitz em Vitória

A família do homem afirmou que ele ficou muito ferido e levado para o hospital sob escolta. Na unidade médica, ele levou de 10 pontos
Em nota, a Polícia Militar reiterou que a prisão ocorreu após resistência e que a força utilizada foi proporcional à situação para garantir a segurança dos policiais e dos presentes.
Homem foi atingido com bala de borracha durante confusão em Vila Velha
Homem foi atingido com bala de borracha durante confusão em Vila Velha Crédito: Reprodução
Após ser detido, o homem foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, para atendimento médico e, em seguida, levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), o homem deu entrada no Centro de Triagem de Viana (CTV) neste domingo (24). O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O equipamento de som foi apreendido e encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
*Com informações de Vivian Barcelos do g1ES, e de Priciele Venturini, da TV Gazeta

Veja Também

Acidente entre dois carros termina em morte e três feridos em Domingos Martins

Confronto com a polícia termina com 3 detidos e drogas apreendidas em Cariacica

Capixaba vence o Vilavelhense e é o campeão da Série B do Estadual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados