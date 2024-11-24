Cobrador é preso após confusão por causa de som alto em Vila Velha

Um cobrador de ônibus, de 39 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Militar em um baile clandestino no bairro Santa Clara, em Vila Velha , na noite de sábado (23). De acordo com moradores, o homem era responsável pelo aparelho de som do evento e foi espancado pelos policiais antes de ser levado ao hospital e, posteriormente, à delegacia. A polícia nega as acusações.

Segundo a PM, uma equipe foi acionada após denúncias de moradores sobre tráfico de drogas, som alto e a presença de pessoas armadas no local. Ao chegarem, os policiais constataram o som alto vindo de uma residência e pediram para que fosse desligado.

O cobrador teria reagido à abordagem, insultando e avançando contra os agentes, o que resultou na necessidade do uso de "técnicas de contenção e instrumentos não letais", conforme informou a corporação.

Moradores registraram parte da ação e afirmaram que houve abuso de autoridade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, policiais aparecem tentando abrir o portão da casa onde o equipamento de som estava. Após entrarem, testemunhas relataram que o homem foi imobilizado e agredido na sala do imóvel durante cerca de 20 minutos com coronhadas, balas de borracha e chutes.

A família do homem afirmou que ele ficou muito ferido e levado para o hospital sob escolta. Na unidade médica, ele levou de 10 pontos

Em nota, a Polícia Militar reiterou que a prisão ocorreu após resistência e que a força utilizada foi proporcional à situação para garantir a segurança dos policiais e dos presentes.

Homem foi atingido com bala de borracha durante confusão em Vila Velha Crédito: Reprodução

Após ser detido, o homem foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, para atendimento médico e, em seguida, levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), o homem deu entrada no Centro de Triagem de Viana (CTV) neste domingo (24). O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O equipamento de som foi apreendido e encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.