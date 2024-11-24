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Flexal II

Confronto com a polícia termina com 3 detidos e drogas apreendidas em Cariacica

Dois dos suspeitos tinham mandado de prisão em aberto; todos foram levados à delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2024 às 14:30
Drogas, armas, munições e celulares apreendidos durante operação policial em Cariacica, na noite de sábado (23)
Drogas, armas, munições e celulares apreendidos durante operação policial em Cariacica, na noite de sábado (23) Crédito: Divulgação Polícia Militar
Três homens foram detidos na noite de sábado (23) após se envolverem em um confronto com a Polícia Militar no bairro Flexal II, em Cariacica. Dois dos suspeitos tinham mandado de prisão em aberto. A identidade deles não foi divulgada pelas polícias. Também foram apreendidas armas, drogas, munições e celulares durante a ação. 
As detenções ocorreram durante uma operação realizada por agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que patrulhavam a pé a região. Quando chegaram ao Beco São José, os militares avistaram homens comercializando entorpecentes, sendo que dois deles portavam um revólver calibre 38 e uma submetralhadora.
Segundo a Polícia Militar, ao serem abordados pelos policiais, alguns homens começaram a atirar, enquanto parte do grupo fugiu para uma mata. Após o confronto, os que estavam armados abandonaram as armas e também fugiram. Apenas três suspeitos, de 30, 35 e 37 anos, respeitaram à abordagem, sendo detidos no local. 
Com os indivíduos de 35 e 37 anos, foram encontradas drogas embaladas para venda, além de 10 munições calibre 9mm, rádios comunicadores e celulares. Com o homem de 30 anos nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar no sistema, foi constatado que ele e o suspeito de 35 anos tinham mandados de prisão em aberto.
Os policiais fizeram buscas na região e encontraram uma sacola com drogas. No total, a operação resultou na apreensão de uma submetralhadora calibre 9mm e 30 munições de mesmo calibre; um revólver calibre 38 com seis munições; 729 pinos de cocaína; 600 pedras de crack; 67 tiras de maconha; 22 unidades de PAC; nove unidades de skunk; 47 frascos de loló; três celulares; um rádio comunicador e 11 baterias de rádios comunicadores.
Todo o material apreendido foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, para onde os três detidos também foram levados.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil confirmou que a ocorrência foi entregue à delegacia e destacou que o suspeito de 35 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão que foi dado cumprimento, porém sem constar o crime.
O suspeito de 30 anos tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas, que foi dado cumprimento. O detido de 37 anos, por sua vez, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os três foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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