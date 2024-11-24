Outro ataque a tiros em aniversário na Serra deixa jovem ferido

Um jovem de 25 anos foi baleado enquanto participava de um churrasco de aniversário no bairro Solar de Anchieta, na Serra , na noite de sábado (23). Segundo testemunhas, dois homens se aproximaram em uma moto e o atirador, que estava na garupa, fez os disparos.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou com testemunhas que a vítima chegou a correr, mas mesmo assim foi atingida. Ninguém quis gravar entrevista, mas a informação é de que o jovem é morador da região, trabalha em uma empresa de logística e não teria envolvimento com o tráfico de drogas. As pessoas ouvidas pela reportagem acreditam que ele foi baleado por engano.

Policiais militares que atenderam a ocorrência sinalizaram em boletim que a vítima foi atingida por três tiros: dois na perna e um no joelho. A corporação informou que o jovem foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Buscas foram feitas na região, mas suspeitos não foram localizados.

+ Violência

Assista: Um caso semelhante aconteceu também na Serra, em um bar de Nova Almeida, onde bandidos transformaram a comemoração de um aniversário em chacina. Mais de 50 disparos foram efetuados deixando três mortos e sete feridos na madrugada de sábado (23). Uma câmera de monitoramento captou o momento do crime. O áudio é impressionante.

A dona do estabelecimento disse à PM que estava comemorando o aniversário com alguns amigos, quando criminosos chegaram atirando na direção dos convidados. Havia cerca de 70 pessoas no bar na hora do ataque.