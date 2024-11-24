Outro ataque a tiros em aniversário na Serra deixa jovem ferido

Um jovem de 25 anos foi baleado enquanto participava de um churrasco de aniversário no bairro Solar de Anchieta, na Serra, na noite de sábado (23). Segundo testemunhas, dois homens se aproximaram em uma moto e o atirador, que estava na garupa, fez os disparos.
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou com testemunhas que a vítima chegou a correr, mas mesmo assim foi atingida. Ninguém quis gravar entrevista, mas a informação é de que o jovem é morador da região, trabalha em uma empresa de logística e não teria envolvimento com o tráfico de drogas. As pessoas ouvidas pela reportagem acreditam que ele foi baleado por engano.
Policiais militares que atenderam a ocorrência sinalizaram em boletim que a vítima foi atingida por três tiros: dois na perna e um no joelho. A corporação informou que o jovem foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Buscas foram feitas na região, mas suspeitos não foram localizados.
+ Violência
Um caso semelhante aconteceu também na Serra, em um bar de Nova Almeida, onde bandidos transformaram a comemoração de um aniversário em chacina. Mais de 50 disparos foram efetuados deixando três mortos e sete feridos na madrugada de sábado (23). Uma câmera de monitoramento captou o momento do crime. O áudio é impressionante. Assista:
A dona do estabelecimento disse à PM que estava comemorando o aniversário com alguns amigos, quando criminosos chegaram atirando na direção dos convidados. Havia cerca de 70 pessoas no bar na hora do ataque.
Os dois crimes (o de Solar de Anchieta e o de Nova Almeida) estão sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, segundo a Polícia Civil.