Mais de 50 tiros deixam 3 mortos e 7 feridos em ataque a bar na Serra

Numa sequência de tiros que parecia interminável, bandidos transformaram a comemoração de um aniversário, em um bar de Nova Almeida, na Serra , em tragédia. Mais de 50 disparos foram efetuados, deixando três mortos e sete feridos num ataque registrado na madrugada deste sábado (23). Câmeras de videomonitoramento captaram o momento do crime, mas ninguém foi preso até o momento.

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, quando a equipe chegou ao local, a dona do estabelecimento disse que estava comemorando o aniversário com alguns amigos e, em determinado momento, criminosos chegaram atirando na direção dos convidados. Segundo relato dela à PM, alguns atingidos foram socorridos por outros convidados. Havia cerca de 70 pessoas no estabelecimento na hora do ataque.

No interior do bar, os policiais localizaram três baleados. Uma mulher de 37 anos, que entrou no estabelecimento para comprar cigarro, teve a morte confirmada ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O crime aconteceu por volta das 2h50, mas o corpo dela só foi retirado do bar pela manhã, mais de 7 horas após o homicídio. Os outros baleados eram homens, de 29 e 32 anos, e foram socorridos ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município.

"Durante o atendimento da ocorrência, os militares foram informados pelo Ciodes de que outras quatro pessoas baleadas no bar haviam dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Dessas quatro, um homem e uma mulher não resistiram aos ferimentos (e morreram). As outras duas vítimas são homens", descreve a PM.

Depois, ainda segundo a Polícia Militar, a equipe constatou que um jovem de 18 anos, também vítima dos disparos, foi socorrido pelo pai à UPA de Castelândia. Outro jovem, de 20 anos, também deu entrada no mesmo Pronto Atendimento.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os mortos foram identificados como:

Elaine Cristina dos Anjos Machado, 37 anos (no local)



Gueidson Dalapicola (socorrido, morreu na UPA)

Laira (socorrida com ferimento no peito e no braço, também morreu na UPA)

Imóveis atingidos

Triplo homicídio em Nova Almeida: igreja e loja também foram atingidas pelos disparos Crédito: Caíque Verli

Durante o ataque, algumas pessoas conseguiram fugir correndo pelas ruas do bairro, conforme registro de videomonitoramento. É pela câmera, que também captou o áudio, que ainda fica constatada a sequência de disparos efetuados pelos criminosos. A polícia recolheu dezenas de cápsulas deflagradas na rua.

Além de deixar mortos e feridos, os tiros ainda atingiram imóveis vizinhos ao bar. Os vidros de uma loja e de uma igreja nas imediações foram quebrados. Um carro também foi alvejado e, conforme apuração de Caíque Verli no local, alguns moradores precisaram se jogar no chão, dentro de suas casas, pelo medo de serem baleados.

A Polícia Militar foi até o local do crime, em Nova Almeida Crédito: Caíque Verli

Em nota, a Polícia Civil disse que as diligências foram iniciadas assim que tomou conhecimento do crime e o plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foi o responsável pelas primeiras apurações e oitivas. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

"O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A PCES reforça que informações sobre o caso podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, uma linha gratuita disponível em todos os municípios do Estado. A colaboração da comunidade é essencial para o avanço das investigações."

Demora no recolhimento do corpo

Questionada sobre a demora de mais de 7 horas para o recolhimento do corpo da vítima no local do crime, a Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES) afirmou que, na madrugada, foi acionada e que foram encaminhadas equipes de perícia e de transporte de cadáver.