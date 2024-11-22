Adolescente de 15 anos é baleada em escadaria de Colatina

Caso é investigado pela DHPP de Colatina Crédito: Governo do ES

Uma adolescente de 15 anos, que voltava da escola para casa, acabou baleada após ser surpreendida por um tiroteio na Escadaria da Diversidade, entre os bairros São Vicente e São Judas Tadeu, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na manhã desta sexta-feira (22). Segundo a Polícia Militar , a vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.

Moradores do local informaram à PM que os tiros foram disparados por dois indivíduos em direção às escadas. A equipe policial depois conseguiu conversar com a vítima no hospital, que relatou que os tiros ocorreram enquanto dois homens corriam na escadaria e eram perseguidos por outros indivíduos armados.

De acordo com a apuração da TV Gazeta Noroeste, a corporação conseguiu localizar e deter um dos indivíduos que realizaram disparos na escadaria no fim da tarde. A ocorrência está em andamento.

Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.