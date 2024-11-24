Acidente entre dois carros termina em morte e três feridos em Domingos Martins

A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que a perícia foi acionada na manhã deste domingo (24), para uma ocorrência de colisão com vítima, no km 96 da rodovia BR-262, na Fazenda do Estado, em Domingos Martins. “O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, finalizou.