Acidente entre dois carros termina em morte e três feridos em Domingos Martins

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Um jovem de 18 anos, identificado como Matheus dos Santos Alves, foi preso por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de que o jovem estaria vendendo drogas, possivelmente armado, em uma moto no bairro Ilha da Luz. Ele tentou fugir, mas sofreu um acidente e foi capturado.
De acordo com a PM, ao ser localizado, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, ele perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e caiu. Em seguida, tentou escapar a pé por uma área de vegetação, mas foi alcançado e contido pelos policiais. Com ele, foram encontrados cerca de 2,5 quilos de maconha. O jovem confessou que comercializaria a droga.
A partir de novas informações obtidas durante a ocorrência, os policiais foram até um imóvel no bairro Zumbi, onde encontraram um local utilizado para o preparo de entorpecentes. No endereço, foram apreendidos tabletes de maconha, pinos e porções de cocaína, papelotes de pac, um frasco de loló e munições calibre .38, além de balança de precisão e materiais para embalo.
O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a escoriações causadas pela queda e, em seguida, levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi apreendida.
A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Um motorista ficou ferido após o carro que ele conduzia capotar, na estrada que liga o centro de Jaguaré à comunidade do Jiral, no Norte do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado capotado no meio da via.
Uma testemunha contou aos militares que o condutor seguia no sentido contrário quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes.
Ainda de acordo com a PM, quando os agentes chegaram, o motorista já havia sido socorrido por familiares e levado para a Unidade Mista de Internação da cidade. Devido ao estado de saúde e ao atendimento médico, a PM não conseguiu colher o depoimento do condutor no hospital.
Um ciclista de 73 anos morreu após ser atingido por uma moto no bairro Bom Sucesso, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (19). O condutor da moto contou à Polícia Militar que seguia pela avenida principal, sentido Santo Antônio, quando o idoso apareceu repentinamente na frente do veículo. O motociclista levava na garupa a esposa, que confirmou a mesma versão do acidente.
De acordo com a PM, testemunhas disseram que o ciclista estava atravessando a rua, mas não olhou para os lados. A moto colidiu no pneu dianteiro da bicicleta, que chegou a se soltar e ficou agarrado ao freio da motocicleta. Segundo a polícia, o idoso estava alcoolizado. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Roberto Silvares.
Ainda segundo a PM, o condutor da moto, após acionar o socorro, precisou sair do local por conta de ameaças da família do idoso. A Polícia Científica informou que, na madrugada desta segunda-feira (20), foi acionada para fazer o recolhimento do corpo no hospital, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil informou que o motociclista foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada porque ele permaneceu no local até a chegada do socorro e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou ter visto e ouvido o momento em que o suspeito teria atirado na cadela. O homem, no entanto, negou a acusação e afirmou que não realizou disparos naquele dia.
Ainda segundo a PM, ao ser questionado sobre a arma, o suspeito disse que havia levado um rifle calibre .22 para a casa do sogro pouco antes da chegada dos policiais. A equipe foi até o local indicado e encontrou a arma, além de carregadores e munições.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Uma forte chuva de granizo foi registrada neste domingo (19) em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Moradores registraram e compartilharam em diversos grupos de moradores da região. A chuva durou entre 15 e 20 minutos.
De acordo com a prefeitura do município, até o momento, não há registro de danos na zona urbana. Ainda não há informações sobre possíveis impactos na zona rural. As equipes seguem em monitoramento e, caso necessário, novas atualizações serão divulgadas. Também houve registro de granizo em outros municípios do Estado, como Fundão.
Duas pessoas foram baleadas após uma confusão em um bar no Centro de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (18). Segundo a Polícia Militar (PM), a briga começou porque cadeiras do estabelecimento estavam ocupando uma vaga de estacionamento na rua. Ao tentar parar o carro no local, o suspeito se irritou com a situação, houve discussão com clientes e a confusão terminou em disparos de arma de fogo.
O homem de 31 anos e a mulher de 27, baleados durante a briga, foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento do município. O estado de saúde deles não foi divulgado. Após o crime, o suspeito fugiu.
Durante buscas, a PM localizou e abordou o veículo utilizado na fuga. A condutora do carro, de 37 anos, companheira do suspeito, foi detida e encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil (PC), ela foi ouvida e liberada, já que não foram identificados elementos suficientes para a prisão em flagrante. O automóvel foi apreendido e removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
Segundo a PM, as buscas pelo suspeito continuaram, inclusive em áreas rurais, mas ele não havia sido localizado até a última atualização desta matéria. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Dores do Rio Preto.
Uma oficial de Justiça teve um prejuízo após o apartamento dela ser arrombado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no final da tarde do último sábado (18). Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram R$ 45 mil em dinheiro e aproximadamente R$ 120 mil em joias.
Conforme apuração da TV Gazeta, os suspeitos conseguiram entrar no condomínio se passando por trabalhadores de uma obra que acontece no prédio. Imagens de câmera de segurança (veja acima) mostram a dupla saindo com uma mochila, onde teriam levado os objetos furtados. Os rostos deles foram borrados pois não há confirmação de que os dois são maiores de idade.
A Polícia Militar foi até o local e depois acompanhou a vítima até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.
Uma mulher ficou gravemente ferida após ser agredida com uma barra de ferro na noite de sábado (18), no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada e, no local, a equipe encontrou a vítima desacordada, com sangramento na cabeça, causado por trauma, além de uma fratura no antebraço esquerdo.
Testemunhas relataram aos policiais que a mulher estava em um bar, onde consumia bebida alcoólica, e foi atacada ao sair do estacionamento do estabelecimento. Segundo os relatos, o suspeito utilizou uma barra de ferro para desferir dois golpes na região da cabeça da vítima e, em seguida, fugiu.
Ainda de acordo com uma testemunha, momentos antes da agressão, o homem estava no bar jogando sinuca quando teria sido ofendido e ameaçado pela mulher. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Rio Doce. O estado de saúde dela não foi divulgado. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Segundo a corporação, a população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Basta acessar o serviço ao discar o 181; pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo WhatsApp (enviar para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual).
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na ES 257, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, a vítima foi identificada como Cherlles Pereira da Silva, de 32 anos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os agentes chegaram ao local, o motociclista já estava sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM informou que a vítima não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já o motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde prestou depoimento e foi liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A corporação explicou que a medida foi adotada porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.
Uma chuva de granizo foi registrada no município de Fundão, na Grande Vitória, no início da tarde deste domingo (19). O fenômeno começou por volta das 13h e durou cerca de 30 minutos (veja no vídeo acima).
Segundo relato da professora e pedagoga Dayanne Alves, de 34 anos, a chuva teve mudança na intensidade durante o período, com aumento no tamanho das pedras de gelo. Ela contou ainda que nunca tinha visto chuva de granizo de perto. "Foi impressionante. Logo depois o sol voltou", disse.
Fundão está entre os municípios sob alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, válido até o fim deste domingo, prevê chuva de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h, com baixo risco para ocorrências como alagamentos, queda de energia e descargas elétricas.
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