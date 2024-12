Sangue e confusão em prédio mobilizam a polícia em Guarapari

Apesar de duas pessoas ligadas à ocorrência terem sido encontradas, ninguém soube explicar o que aconteceu no edifício na manhã desta segunda-feira (18); polícia investiga o caso

Uma sequência de confusões mobilizou um prédio na Praia do Morro, em Guarapari , na manhã desta segunda-feira (18). Tudo começou quando um homem de 35 anos - ensanguentado e com um ferimento aberto na barriga - tentava abrir a porta de um apartamento no 9º andar, segundo relatos de moradores à Polícia Militar.

Apesar do esforço para entrar no imóvel, moradores contaram à corporação que, na verdade, o ferido estava ficando em um apartamento no 1º andar. Mesmo com tantos fatos marcantes, a vítima afirmou à polícia que não se recorda de como a situação aconteceu. Só lembrava de momentos anteriores: ele no apartamento no 1º andar com uma mulher de 26 anos e com a ex-namorada, de 31 anos.