Acidente em Iconha

Peça se solta de carreta, atinge carro e mata motorista na BR 101 no ES

PRF informou que a peça atingiu para-brisa de um carro, provocando acidente que matou a condutora do automóvel no final da manhã desta segunda-feira (18)

Peça de solta de carreta e mata motorista em Iconha na BR 101. (Leitor A Gazeta )

Uma motorista morreu após a peça de uma carreta se soltar e atingir o para-brisa do carro que dirigia, no final da manhã desta segunda-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na BR 101, em Iconha, Sul do Espírito Santo, e a vítima, que não teve idade e nome divulgados, faleceu no local. O repórter Matheus Passos da TV Gazeta Sul apurou que a peça que se soltou é uma turbina, que era transportada na caixa de ferramentas da carreta. O objeto se desprendeu e atingiu o veículo dirigido pela mulher.

A turbina atingiu e matou uma mulher que conduzia o Toyota Etios sedan. (Matheus Passos)

Conforme a apuração da TV Gazeta, o fundo da caixa de ferramentas se soltou, e a peça que estava dentro dela foi projetada. Esse objeto, usado na refrigeração ou potência do motor, não estava instalada no caminhão. Com o impacto, a peça quebrou o volante e atingiu o rosto da motorista.

A peça entrou pelo vidro frontal do veículo e atingiu em cheio a motorista, que morreu na hora. (Matheus Passos)

O acidente aconteceu no km 372 da BR 101, por volta das 11h40. No carro estavam cinco pessoas: dois adultos, duas crianças e uma idosa. A única vítima foi a motorista. Ninguém mais ficou ferido.

No caminhão estavam o condutor e um carona. O motorista passou mal ao presenciar a cena e foi levado para um hospital em Iconha. De acordo com a TV Gazeta Sul, o motorista da carreta será encaminhado para a Delegacia de Iconha. Inicialmente, o caso é tratado como homicídio culposo no trânsito. A Polícia Civil, no entanto, ainda não informou qual procedimento será adotado com o condutor.

A Eco101, que administra a rodovia, disse que o Centro de Controle Operacional foi acionado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionados. Não houve interdição no trânsito.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 12h, para uma ocorrência de colisão fatal, e que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

Sobre o motorista do caminhão, a PRF informou que ele foi submetido ao teste de etilômetro, o qual comprovou a inexistência de consumo de bebida alcoólica. Disse também que a documentação do veículo está devidamente regular. A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia Civil de Iconha.

Correção Inicialmente a reportagem informou que a vítima seria um motorista. No local do acidente, foi constatado que uma mulher acabou atingida pela peça. O texto foi corrigido.

