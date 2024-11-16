Caminhoneiro recebe 41 multas de uma só vez em abordagem na BR 101 no ES

Transporte de produtos perigosos sem o Curso Especializado para o Transporte de Produtos Perigosos (CETPP);

Ausência de sinalização de risco ao meio ambiente;

Sinalização de risco incompleta e inadequada;

Uso de cones de sinalização em péssimo estado e fora das especificações da NBR 15071;

Ausência de extintor de incêndio;

Falta de par de calços de roda; ausência de ferramentas obrigatórias, como alicate universal e chave de desconexão de bateria;

Uso de luvas inadequadas para manuseio de produtos perigosos;

Falta de luvas adicionais para os auxiliares; ausência de capacetes para os ocupantes;

Falta de óculos de ampla visão;

Embalagens de produtos perigosos sem rótulos de risco;

Ausência de identificação com número ONU nas embalagens;

Embalagens sem nome apropriado para embarque;

Transporte em embalagens não homologadas para produtos perigosos;

Embalagens deterioradas e contaminadas com produtos transportados;

Contaminação da carroceria do veículo por vazamento dos produtos;

Vazamento de produtos perigosos no pavimento durante o deslocamento;

Transporte de funcionários em cabine suplementar instalada sem autorização do Detran-ES;

Ausência de cintos de segurança para os ocupantes da cabine;

Transporte de carga e passageiros em desacordo com as normas de trânsito;

Despejo de resíduos dos produtos transportados na via pública;

Veículo em más condições de conservação;

Alteração não autorizada na estrutura do veículo (cabine suplementar);

Falta de equipamentos obrigatórios para segurança no transporte;

Transporte de funcionários em condições inseguras;

Descumprimento de normas de segurança viária;

Embalagens de produtos perigosos sem conformidade com normas ambientais;