Inmet emite alerta de chuvas para 11 municípios do Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (16), um alerta amarelo de chuvas para 11 municípios da Região Sul do Espírito Santo — o alerta amarelo é o terceiro na classificação de grau de severidade. Nas áreas afetadas é possível que os ventos cheguem a 60km/h e as chuvas atinjam os 50mm/dia. O alerta é válido entre 8h34 deste sábado até às 23h39 de domingo (17).
Nas cidades afetadas (veja lista abaixo), as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja, abaixo, os municípios que estão sob alerta.
- Alegre;
- Apiacá;
- Bom Jesus do Norte;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto; Guaçuí;
- Ibitirama; Irupi;
- Iúna; Jerônimo Monteiro;
- Mimoso do Sul;
- Muqui;
- Presidente Kennedy;
- São José do Calçado.