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Inmet emite alerta de chuvas para 11 municípios do Sul do ES

Nas cidades afetadas, as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h; alerta é válido até às 23h59 de domingo (17)

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 16:45

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 nov 2024 às 16:45
Municípios do sul do Espírito Santo estão sob alerta amarelo
Municípios do sul do Espírito Santo estão sob alerta amarelo Crédito: Divulgação Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (16), um alerta amarelo de chuvas para 11 municípios da Região Sul do Espírito Santo — o alerta amarelo é o terceiro na classificação de grau de severidade. Nas áreas afetadas é possível que os ventos cheguem a 60km/h e as chuvas atinjam os 50mm/dia. O alerta é válido entre 8h34 deste sábado até às 23h39 de domingo (17).
Nas cidades afetadas (veja lista abaixo), as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja, abaixo, os municípios que estão sob alerta. 
  1. Alegre; 
  2. Apiacá; 
  3. Bom Jesus do Norte; 
  4. Divino de São Lourenço; 
  5. Dores do Rio Preto; Guaçuí; 
  6. Ibitirama; Irupi; 
  7. Iúna; Jerônimo Monteiro; 
  8. Mimoso do Sul; 
  9. Muqui; 
  10. Presidente Kennedy; 
  11. São José do Calçado.

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