Homem é preso após tentar quebrar portão da Delegacia de Marataízes

Moradores e motoristas que passaram em frente à delegacia presenciaram a cena, que chamou a atenção na Avenida Rubens Rangel, bairro Cidade Nova. Segundo a Polícia Civil, uma equipe de plantão da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim foi acionada após tomar conhecimento, por meio de grupo de mensagens, que o suspeito estava danificando o portão.