Homem é preso por agredir a ex e atear fogo em apartamento em Cariacica

Cozinha ficou destruída pelo fogo Crédito: Reprodução TV Gazeta

Um homem de 52 anos foi preso após agredir a ex-mulher, de 48 anos, e colocar fogo no apartamento dela, no bairro Jardim de Alah, em Cariacica , no final da tarde de sexta-feira (15). A vítima só conseguiu sair do imóvel porque a filha do casal, de 16 anos, presenciou o ocorrido e pediu ajuda de vizinhos ao ver a mãe sendo agredida.

Após ouvir os pedidos de socorro da adolescente, uma vizinha conseguiu ajudar a mulher e trancou o homem dentro do apartamento para evitar a fuga. Em seguida, o suspeito tentou incendiar o imóvel ao arrancar a mangueira de gás e acionar o fogo.

A zeladora do condomínio conseguiu desligar o sistema de gás e impedir que as chamas tomassem conta do imóvel. O indivíduo resistiu, mas a Polícia Militar informou que militares negociaram com o homem, que se entregou pacificamente. O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter o fogo, que não chegou a atingir outros apartamentos.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante "por lesão corporal qualificada e por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", e encaminhado ao sistema prisional.

A mulher, que não quis mostrar o rosto, disse ao repórter Caique Verli da TV Gazeta, que foi casada com o homem por 16 anos e que rompeu a relação em 2021. Ele nunca aceitou a separação e tentou esfaqueá-la há dois anos. O indivíduo, que mora perto dela, disse que precisava da ajuda da ex para esquentar comida no micro-ondas. Ela trabalha vendendo marmitas, justamente na cozinha incendiada pelo ex-marido. "Tenho medo dele ser solto e tentar fazer isso de novo. Vergonha", desabafou.

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta.