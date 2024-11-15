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Jovem foi preso

Grávida é ameaçada pelo ex durante ultrassonografia em PA de Vila Velha

Na unidade de saúde, ele pediu que ela entregasse o celular desbloqueado, caso contrário, mataria a ex-companheira; caso ocorreu no Pronto Atendimento da Glória

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2024 às 10:47
Pronto Atendimento PA da Glória em Vila Velha
Pronto Atendimento PA da Glória, em Vila Velha, onde o caso aconteceu Crédito: Google Maps
Um rapaz de 19 anos foi preso após ameaçar de morte a ex-companheira dentro do Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha. A jovem de 18 anos está grávida dele, no sexto mês de gestação, e foi ameaçada por ele quando estava fazendo um exame de ultrassonografia. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (14). O nome do suspeito não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.
Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada. Na unidade, ela contou aos militares que decidiu se separar do jovem há cerca de 30 dias, justamente por ser agredida e ameaçada por ele outras vezes. O relacionamento durou um ano e quatro meses. A moça avisou ao pai da criança, a pedido dele, que iria ao PA fazer uma ultrassonografia. Ele foi ao local e queria obrigar que a jovem entregasse a ele o celular desbloqueado, dizendo que a mataria caso não tivesse o pedido atendido. Ele também queria obrigá-la a voltar para a casa dele.
A jovem conseguiu avisar uma assistente social sobre as ameaças, e a funcionária acionou a PM. A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por violência psicológica e ameaça qualificada cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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