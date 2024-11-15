Grávida é ameaçada pelo ex durante ultrassonografia em PA de Vila Velha

Pronto Atendimento PA da Glória, em Vila Velha, onde o caso aconteceu Crédito: Google Maps

Um rapaz de 19 anos foi preso após ameaçar de morte a ex-companheira dentro do Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha. A jovem de 18 anos está grávida dele, no sexto mês de gestação, e foi ameaçada por ele quando estava fazendo um exame de ultrassonografia. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (14). O nome do suspeito não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada. Na unidade, ela contou aos militares que decidiu se separar do jovem há cerca de 30 dias, justamente por ser agredida e ameaçada por ele outras vezes. O relacionamento durou um ano e quatro meses. A moça avisou ao pai da criança, a pedido dele, que iria ao PA fazer uma ultrassonografia. Ele foi ao local e queria obrigar que a jovem entregasse a ele o celular desbloqueado, dizendo que a mataria caso não tivesse o pedido atendido. Ele também queria obrigá-la a voltar para a casa dele.