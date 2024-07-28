Homem é preso após agredir ex-companheira em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que o ex-companheiro havia a seguido e a abordou no meio da rua, iniciando uma discussão. Em seguida, iniciou as agressões contra ela, desferindo socos no rosto da vítima, além de puxões de cabelo, seguido de enforcamento, arranhões, agressões verbais e ameaças de morte.