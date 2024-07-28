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Lei Maria da Penha

Homem é preso após agredir ex-companheira em São Mateus

Caso ocorreu na manhã deste domingo (28); por não pagar a fiança estipulada, o suspeito foi conduzido ao sistema prisional
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

28 jul 2024 às 17:14

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 17:14

Um homem de 27 anos foi preso na manhã deste domingo (28) após agredir a ex-companheira no bairro Aviação, em São Mateus, no Norte do Estado. Ele teria seguido a mulher antes das agressões.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que o ex-companheiro havia a seguido e a abordou no meio da rua, iniciando uma discussão. Em seguida, iniciou as agressões contra ela, desferindo socos no rosto da vítima, além de puxões de cabelo, seguido de enforcamento, arranhões, agressões verbais e ameaças de morte.
O homem foi detido e conduzido para a Delegacia Regional do município, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o sistema prisional.

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