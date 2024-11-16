Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Porta a porta

Serviço de atendimento a cadeirantes de Vitória recebe dois novos veículos

Segundo a prefeitura, serviço atende atualmente 484 usuários cadastrados e a expectativa é alcançar 500 até o final do ano

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 17:51

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 nov 2024 às 17:51
Novos veículos do serviço Porta a Porta entregues pela Prefeitura de Vitória
Novos veículos do serviço Porta a Porta entregues pela Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação PMV/ Marcos Salles
Prefeitura de Vitória anunciou a ampliação da frota do serviço Porta a Porta, destinado ao transporte de cadeirantes. Dois novos veículos foram incorporados ao programa, que agora conta com três vans de quatro lugares, quatro vans de três lugares e cinco veículos menores, como o modelo Spin, adaptados para alcançar locais de difícil acesso.
O Porta a Porta atende atualmente 484 usuários cadastrados, com expectativa de alcançar 500 até o final do ano. O serviço, gratuito e disponível diariamente de 4h à 0h, é destinado a pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de rodas, oferecendo transporte para trabalho, saúde, educação e lazer.
De acordo com dados do executivo da Capital, em outubro de 2023, o programa registrou um pico diário de 146 atendimentos, um aumento de cerca de 30% em relação a agosto de 2022, quando o serviço realizou 102 atendimentos diários. "Sem inclusão, não há cidadania. Trabalhamos para melhorar um serviço complexo, que exige sensibilidade e se adapta para atender as expectativas de cada um", disse o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano. O número do plantão de atendimento é  (27) 98125-0970.

Veja Também

Inmet emite alerta de chuvas para 11 municípios do Sul do ES

“Insurreição do Queimado”, clássico de Afonso Cláudio, completa 140 anos

'Cidade-esponja' pode ser utilizada no ES? Conheça sistema que evita enchentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Acessibilidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados