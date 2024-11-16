Serviço de atendimento a cadeirantes de Vitória recebe dois novos veículos

O Porta a Porta atende atualmente 484 usuários cadastrados, com expectativa de alcançar 500 até o final do ano. O serviço, gratuito e disponível diariamente de 4h à 0h, é destinado a pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de rodas, oferecendo transporte para trabalho, saúde, educação e lazer.

De acordo com dados do executivo da Capital, em outubro de 2023, o programa registrou um pico diário de 146 atendimentos, um aumento de cerca de 30% em relação a agosto de 2022, quando o serviço realizou 102 atendimentos diários. "Sem inclusão, não há cidadania. Trabalhamos para melhorar um serviço complexo, que exige sensibilidade e se adapta para atender as expectativas de cada um", disse o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano. O número do plantão de atendimento é (27) 98125-0970.