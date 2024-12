Atropelamento com moto mata dono de restaurante e mulher em Guarapari

Mãe da mulher disse que ela estava atravessando rodovia quando foi atingida por moto, na frente dos filhos; motociclista chegou a ser socorrido, mas faleceu na ambulância

Um atropelamento registrado na noite de domingo (17), na Rodovia Jones dos Santos Neves, no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, matou um motociclista de 38 anos e uma mulher de 25. O dono de restaurante, Silas do Santos Duarte, seguia de moto, quando atingiu Gabriela Batista Miranda, que estava travessando a via. Segundo a Polícia Militar, ela morreu no local, e o condutor chegou a ser socorrido, mas acabou falecendo na ambulância.